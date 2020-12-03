Минсельхоз разошелся с Турцией в оценке объема импорта ее помидоров

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ сохраняет свою позицию в отношении поставок томатов из Турции, обещая рассмотреть вопрос о квоте после ее полной выборки. При этом в министерстве привели свои данные по импортированным турецким помидорам.

"После выборки квоты будет рассмотрен вопрос о ее изменении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

Накануне агентство Anadolu со ссылкой на главу ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттина Учака сообщило, что к настоящему времени в Россию экспортировано 198 739 тонн томатов от установленной квоты в 200 тыс. тонн. Турецкие экспортеры рассчитывают на отмену квоты.

Минсельхоз РФ приводит другие данные. "С 1 ноября 2017 года по 29 ноября 2020 года из Турции было импортировано 187,12 тыс. тонн томатов, что составляет 93,6% от общего объема установленной квоты в размере 200 тыс. тонн", - сообщили в ведомстве.

Квота на поставки томатов из Турции была введена после конфликта между РФ и Турцией из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции.

По мере выхода из конфликта запрет снимался, однако томаты, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ, оставались под запретом. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле прошлого года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн.

До запрета (до 2016 года) Турция поставляла в Россию 360 тыс. тонн томатов в год.

Как сообщали "Ведомости" в июле этого года, Минэкономразвития попросило Минсельхоз рассмотреть вопрос отмены квоты на импорт томатов из Турции с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей. Тогда Минсельхоз также заявлял, что рассмотрит вопрос о квоте после ее выборки.