Турция практически исчерпала квоту на поставки томатов в РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Турция практически исчерпала квоту на поставки томатов в Россию. Экспортеры рассчитывают, что квота будет отменена. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттина Учака.

По его словам, на сегодняшний день в Россию экспортировано 198 739 тонн томатов от установленной квоты в 200 тыс. тонн. Он отметил, что спрос на продукцию в РФ увеличивается в зимние месяцы и выразил надежду, что в скором времени квота будет полностью снята.

По его словам, большая часть томатов, произведенных в Турции, экспортируется в Россию. "И наши страны продолжают вести переговоры по поводу квоты", - отметил Учак.

По данным ассоциации, экспорт томатов в РФ оценивается в $56 млн.

Квота на поставки томатов из Турции была введена после конфликта между РФ и Турцией из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции.

По мере выхода из конфликта запрет снимался, однако томаты, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ, оставались под запретом. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле прошлого года – до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года – до 200 тыс. тонн.

До запрета (до 2016 года) Турция поставляла в Россию 360 тыс. тонн томатов в год.

Ранее Минсельхоз РФ заявлял, что рассмотрит вопрос о квоте на турецкие томаты после ее полной выборки. В июле "Ведомости" сообщали, что Минэкономразвития попросило Минсельхоз рассмотреть вопрос отмены квоты на импорт томатов из Турции с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей.

Экспорт томатов из Турции в январе-ноябре этого года, по данным ассоциации, вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $280 млн. Турецкие экспортеры продавали свою продукцию в 60 стран мира.