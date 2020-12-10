Кремль понадеялся на "весьма оперативные" меры по стабилизации цен

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Скачки цен на продовольствие в стране труднообъяснимы, в Кремле рассчитывают, что правительство оперативно примет меры по стабилизации ситуации.

"Президент действительно эту информацию имеет и от статистических ведомств по таким труднообъяснимым скачкам цен, и от министерств и ведомств имеет эту информацию. Но кроме того, он имеет эту информацию еще и от первоисточника, от граждан", - заявил Дмитрий Песков журналистам в четверг, комментируя ситуацию с ростом цен.

Отвечая на вопрос, когда в Кремле рассчитывают изменить ситуацию, чтобы скорректировать цены, он сказал: "Весьма оперативно".

При этом Песков подчеркнул, что соответствующие меры принимает правительство.

По словам Пескова, с прошлого воскресения поступают обращения граждан, которые много говорят про рост цен, описывают ситуации с конкретными примерами в регионах.

На вопрос о том, считают ли в Кремле, что необходимо сдерживать цены на продукцию, в том числе отечественных производителей, он сказал: "Об этом, собственно, речь и идет".

"Путин действительно сказал, что на зарубежных рынках ситуация разная в разных странах, но эта ситуация не имеет никакого отношения к тем рекордным объемам производства сельхозпродукции у нас в стране. Как раз поэтому Путин именно это и акцентировал, что, когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может просто так дорожать. Соответственно, если она так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли", - отметил Песков.

Регулирование "рыночными методами"

По его словам, регулирование этой ситуации будет происходить "только рыночными методами", и делать это будет правительство - "задавать правила, с тем чтобы опустить цены".

"Рынку задаются правила, и это делает во всем мире, в каждой стране только правительство", - сказал он.

На вопрос, предполагает ли регулирование цен на продукты рыночными методами повышение тарифов, например, на транспортировку, представитель Кремля отметил, что "это целиком и полностью прерогатива правительства".

Песков также не ответил на вопрос, планируется ли компенсация из бюджета выпадающих доходов, которые возникнут у участников рынка в связи с принятием мер урегулирования. По этой теме пресс-секретарь президента переадресовал журналистов в правительство.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал действия министерств, не отреагировавших своевременно на рост цен на отдельные продукты.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на базовые продукты питания нельзя списать на пандемию и потребовал своевременно применять меры по сдерживания цен.

"Все инструменты сдерживания цен известны, во всяком случае, по этим позициям известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит", - сказал Путин.