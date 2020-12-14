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Песков не стал связывать рост цен на продукты с падением курса рубля

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что падение курса рубля не может объяснить рост цен на отечественные продукты.

"Главным образом, не связаны", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, связывают ли в Кремле падение курса рубля и рост цен на продукты.

Песков напомнил, что президент говорил об этом. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин признавал, что "международная конъюнктура, понятно, оказывает влияние на многие процессы в экономике", но рост цен на продукцию отечественного сельхозпроизводства "трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами".

В ходе совещания с правительством, на котором обсуждались цены на продукты, президент не поднимал отдельно вопрос падении рубля, отметил Песков, но говорил в целом о международной конъюнктуре.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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