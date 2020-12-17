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ЕК одобрила сделку по покупке Google производителя фитнес-браслетов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила сделку по покупке американской Google, входящей в Alphabet Inc., производителя фитнес-браслетов Fitbit Inc. за $2,1 млрд.

Сделка одобрена с рядом условий, которые должны обеспечить защиту данных пользователей, а также конкуренцию на рынке мобильных устройств.

Компании объявили о сделке в ноябре 2019 года. Ее по-прежнему проверяют министерство юстиции США и австралийский антимонопольный регулятор, пишет The Wall Street Journal.

Стремление Google увеличить долю на рынке носимых устройств, а также в сегменте медицинских данных за счет покупки Fitbit вызвало негативную реакцию организаций, занимающихся защитой частной информации и прав потребителей. Они высказали опасения, что Google будет включать данные о здоровье людей, использующих фитнес-браслеты, в персональные профили, создаваемые компанией на основе информации из других ее сервисов, включая поиск и электронную почту.

ЭкономикаGoogle купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрдЧитать подробнее

Google ранее пообещала, что не будет использовать данные с браслетов Fitbit в целях рекламы. В Еврокомиссии, однако, посчитали, что этих заверений недостаточно, чтобы защитить конкуренцию в секторе, и в августе текущего года начали углубленную проверку планируемой сделки. Главное, что волновало регулятора, это вопрос о том, может ли доступ к медицинским данным усилить позиции Google на рынке онлайн-рекламы - вне зависимости от обещаний компании не использовать эту информацию.

В рамках нового пакета уступок, удовлетворившего Еврокомиссию, Google пообещал не использовать данные, получаемые с браслетов Fitbit для целей рекламы в Европе, а также хранить эти данные отдельно от остальной информации, которую компания использует в рекламных целях.

Google также пообещала, что разрешит пользователям привязывать конкурирующие сервисы к данным, получаемым Fitbit, а также обязалась предоставить другим производителям носимых устройств доступ к функциям операционной системы Android.

Все эти обязательства Google берет на себя на 10 лет, при этом обязательство о неиспользовании собираемых Fitbit данных для рекламных целей может быть продлено еще на 10 лет. Независимый эксперт получит доступ к внутренним документам Google, чтобы проверить выполнение компанией своих обещаний, отмечают в Еврокомиссии.

Еврокомиссия Fitbit Google

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