Ростуризм не увидел скачка цен на путешествия по России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Благодаря расширению ассортимента предложений резкого скачка цен на путешествия по России не произошло, несмотря на высокий спрос, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Если говорить про внутренний туризм в этом году, есть несколько ключевых задач, которые мы перед собой ставили. Это безопасные путешествия, это был абсолютный приоритет - здоровье людей. Поэтому первое, что мы сделали - это выработали правила работы предприятий индустрии туризма и гостеприимства. И второй акцент, который мы делали, была доступность путешествий, открытие новых направлений, новых туристических точек на карте нашей страны. И тоже целый ряд новых уникальных программ был в этом году запущен", - сказала она на онлайн-конференции во вторник.

Догузова напомнила, что повышению доступности внутреннего туризма способствовали программа туристического кэшбэка и открытие чартерных программ в регионы страны.

"Мы запустили летом, осенью, продолжаем на зимний период чартерные программы, которые позволили снизить стоимость билетов, в целом туристических поездок. География полетных программ была значительно расширена и на традиционных, и на новых направлениях. Поэтому мы видим: несмотря на то, что спрос был большой, нет резкого скачка цен, ценообразование достаточно ровное. Много и летом, и осенью, и на зимнее время предложений в среднем ценовом сегменте практически на любой вкус и кошелек. И билетов много в этом году было недорогих по всем направлениям. И сами программы, которые мы запускали, стимулировали выравнивание и снижение цен", - подчеркнула глава Ростуризма.

Догузова напомнила, что предприятия индустрии гостеприимства сейчас работают в соответствии с протоколами безопасности, которые были выработаны перед летним курортным сезоном.

"Все эти меры предосторожности, ответственный подход позволили нам достаточно ровно пройти летний сезон без вспышек эпидемиологических даже на массовых курортных направлениях. Все это нам позволило дать возможность отрасли работать в осенний период. И теперь, в зимние праздники, для всех желающих тоже открываются возможности для путешествий. Безусловно, с ограничениями, соблюдением всех мер предосторожностями, но вместе с тем такая возможность есть практически во всех регионах страны", - добавила она.