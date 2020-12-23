Путин призвал увеличить субсидии на авиаперевозки на Дальний Восток

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин призвал увеличить субсидии на пассажирские авиаперевозки из европейской части России на Дальний Восток. На заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он высказал мнение, что пока на это выделяется слишком мало денег.

"7 млрд рублей у нас на эти перевозки субсидий. Мне кажется, этого мало - не кажется, я уверен, что этого мало. Можно планов иметь громадье - и до 2030 года, и еще на тысячу лет вперед, но гражданам сейчас надо летать", - сказал он.

Президент напомнил, что проблема дорогих билетов на Дальний Восток существует с 90-х годов. Государство субсидирует авиакомпаниям такие перевозки, чтобы снизить цены, а "Аэрофлот" компенсирует свои убытки от дальневосточных рейсов за счет "транссибирских роялти", которые получает от иностранных компаний за транзитные полеты над Россией.

Однако на фоне COVID-19 транссибирские перелеты сократились, а вместе с ними уменьшились и роялти, которые до пандемии приносили "Аэрофлоту" примерно $30 млн в год, отметил Путин. При этом спрос граждан на рейсы на Дальний Восток сохранился.

"Я понимаю, что бюджет сверстан, и все уже там подсчитано, тем не менее, обращаю ваше внимание как человека, курирующего эту сферу в правительстве, - обратился Путин к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, - а также председателя, министра транспорта, министра финансов на то, что нам нужно уделить больше внимания не только отдельным возрастным категориям граждан, проживающим на Дальнем Востоке - а всем, которые там живут. Надо над эти подумать, прошу вас это сделать".

Бюджет на 2021-2023 годы выделяет на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград 3,8 млрд рублей, что на 2 млрд рублей меньше, чем было выделено на 2020т год. Воспользоваться перевозками по льготным ценам могут граждане России до 23 лет и старше 55 лет (мужчины - старше 60), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Программа перевозок действует круглый год.

На программу поддержки региональных авиаперевозок, минуя Москву, в бюджете-2021 предусмотрено 7,7 млрд руб. (в этом году было выделено 8,35 млрд руб.). При этом большую часть маршрутов будут софинансировать регионы. Льготными билетами в рамках этой программы могут воспользоваться любые категории граждан.