Объем потерь российских ТЦ из-за пандемии оценили в 250 млрд рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Торговые центры в России потеряли около 250 млрд рублей выручки из-за ситуации с пандемией COVID-19, сообщил в четверг президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

"По информации, которую мы подготовили, в том числе, для Минэкономразвития и Минпромторга, падение выручки за период локдауна и последующие периоды составило для отрасли в районе 250 млрд рублей", - сказал Москаленко на пресс-конференции РСТЦ.

Он добавил, что восстановление выручки и посетительских потоков торговых центров ожидается не раньше четвертого квартала 2021 года. "К концу 2021 года мы, скорее всего, приблизимся к восстановлению, а в начале 2022 года восстановимся", - подчеркнул Москаленко.

В РСТЦ отметили, что за первые три-четыре месяца пандемии коронавируса в России потери выручки торговых центров составили до 80-100%.

"По итогам года вряд ли будут торговые центры, которые потеряли в выручке меньше 25%. Думаю, что показатель в потерях будет доходить до 40-45%", - подчеркнул член президиума РСТЦ Николай Артёменко.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщал, что ТЦ находятся в преддефолтном состоянии, поскольку им приходится одновременно субсидировать арендаторов и уплачивать налоги. Он отметил, что владельцы торговых центров нуждаются в государственной поддержке не меньше арендаторов.

РСТЦ также направлял обращения в правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос комплексной поддержки отрасли. Представители ТЦ просят помощи по трем направлениям: предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности, льготы и отсрочки по налогам (федеральным и региональным), скорейшее открытие ТЦ в тех регионах, где работа непродовольственной торговли в торговых центрах по-прежнему не разрешена.