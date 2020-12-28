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СИБУР продал китайской Sinopec 40% "Амурского ГХК"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "СИБУР" продал 40% из 100% ООО "Амурский газохимический комплекс", говорится в сообщении компании.

В пресс-релизе "СИБУР" сообщает, что после получения всех необходимых согласований регуляторов России и Китая "СИБУР" и китайская Sinopec закрыли сделку по созданию совместного предприятия (СП) на базе "Амурского газохимического комплекса" (ГХК). Доли "СИБУРа" и Sinopec в СП составят 60% и 40% соответственно.

В результате сделки стороны получат совместный контроль над СП (Это приведет к деконсолидации актива с баланса СИБУРа в консолидированной отчетности по МСФО).

Бюджет Амурского ГХК "предварительно оценивается в $10-11 млрд и будет уточняться в ходе его реализации, говорится в пресс-релизе.

"СИБУР" также подтвердил информацию "Интерфакса", что в декабре Амурский ГХК привлек бридж-финансирование в размере $1,5 млрд от синдиката российских банков. Ведущим организатором и кредитором выступил Газпромбанк, организаторами и кредиторами - банк "Открытие" и Сбербанк. Как сообщали источники "Интерфакса", 50% суммы предоставил ГПБ, Банк "Открытие" - 30%, Сбербанк - 20%.

"СИБУР" реализует проект АГХК для переработки этановой фракции, а также сжиженных углеводородных газов (СУГ) Амурского ГПЗ "Газпрома".

Мощности Амурского ГХК, как будущего крупнейшего в мире комплекса по производству базовых полимеров, составят 2,7 млн т в год: 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена. Продукция комплекса будет представлена широким марочным ассортиментом. Строительство комплекса синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома". Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ 2024 год.

Ввиду географического расположения комплекса продукция АГХК будет ориентирована на азиатские рынки, в первую очередь - рынок КНР, крупнейшего потребителя полимеров в мире. Ожидается, что проект строительства Амурского ГХК может быть включен в межправительственное соглашение между РФ и Китаем.

СИБУР Sinopec

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