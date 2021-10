"СИБУР" одобрил гарантии финансирования Амурского ГХК на $10 млрд

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "СИБУР Холдинг" на внеочередном собрании 11 октября одобрили взаимосвязанные сделки в связи с организацией финансирования для ООО "Амурский ГХК".

Речь идет о привлечении финансирования на сумму порядка $10 млрд от банков России, Китая, Европы и европейских экспортных кредитных агентств на срок до 15 лет, сообщил "СИБУР".

У сделки два спонсора - "СИБУР" и Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation) - владелец еще 40% долей в ООО. Российский спонсор гарантирует 60% обязательств - до $6,6 млрд (эквивалент 485,562 млрд рублей).

В списке первоначальных кредиторов перечислены Bank of China (Hong Kong) Limited, China Construction Bank Corporation, China Development Bank, The Export-Import Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Газпромбанк, Сбербанк России, ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", АО "Альфа-Банк", Московский кредитный банк, UniCredit, Societe Generale, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank, DZ Bank, ING, Credit Agricole CIB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Citi, Helaba.

Китайские банки обеспечивают $4,6 млрд (под LIBOR+2,6%), российские - $2,5 млрд (SOFR+3,75%), с покрытием агентства SACE привлекается 1 млрд евро (EURIBOR+1%), Euler Hermes - 1,25 млрд евро (EURIBOR+0,55%).

"СИБУР" реализует проект АГХК для переработки этановой фракции, а также сжиженных углеводородных газов (СУГ) Амурского ГПЗ "Газпрома".

Мощности Амурского ГХК, как будущего крупнейшего в мире комплекса по производству базовых полимеров, составят 2,7 млн т в год: 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена. Продукция комплекса будет представлена широким марочным ассортиментом. Строительство комплекса синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома". Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ 2024 год.

Ввиду географического расположения комплекса продукция АГХК будет ориентирована на азиатские рынки, в первую очередь - рынок КНР, крупнейшего потребителя полимеров в мире. Ожидается, что проект строительства Амурского ГХК может быть включен в межправительственное соглашение между Россией и Китаем.