Рост рынка акций РФ во вторник сдержали упавшие акции металлургов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник подрос вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на новостях о подписании президентом США Дональдом Трампом пакета мер по поддержке американской экономики, подъем индексов сдерживался упавшими бумагами металлургических компаний на фоне новостей ФАС о возможном установлении экспортных пошлин на сталь и арматуру.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3274,67 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1398,48 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 73,76 рубля (-0,02 рубля), золото стоит $1882,9 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+2,8%), "Магнита" (+1,9%), "Газпрома" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +1,1% "префы"), "Татнефти" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "МТС" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "РусГидро" (+0,9%), АФК "Система" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), Московской биржи (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-4,5%), "Северстали" (-2,8%), "ММК" (-1,4%), Сбербанка (-0,6% и -1,1% "префы"), UC Rusal (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), банка ВТБ (-0,3%), "Россетей" (-0,3%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила установить временные экспортные пошлины на стальную заготовку и арматуру в размере 13% и 12% соответственно в случае повышения до 15% пошлины на вывоз лома черных металлов.

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (+13,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+6,8%), "Красноярскэнергосбыта" (+5%), "Росгосстраха" (+4,5%), ПАО "Русолово" (+4,3%), En+ (+4%), "МРСК Сибири" (+3,9%), ПАО "Россети Московский регион" (+3%), "ВСМПО-Ависма" (+2,9%).

"Белуга Групп" (+1,8%) планирует уточнить дивидендную политику, при этом минимальная планка выплат снижаться не будет, сказал совладелец, председатель правления компании Александр Мечетин.

"Белуга" выплатила первые в своей истории дивиденды по итогам 2019 года (в размере 30% прибыли). Затем компания утвердила дивидендную политику: рекомендованный размер выплат установлен на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО, целевая периодичность дивидендных выплат - по меньшей мере два раза в год. Позже "Белуга" утвердила дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года (28% чистой прибыли).

Кроме того, "Белуга Групп" планирует в течение двух лет продать квазиказначейский пакет в рамках SPO.

ГДР Globaltrans на старте торгов поднимались на 2% (до 456 рублей) на фоне известий, что компания подтвердила намерение выплатить финальные дивиденды за II полугодие 2020 года в размере 5 млрд руб., или примерно 28 руб. на акцию. К закрытию торгов во вторник прирост цен ГДР сократился до 1,1%.

Подросли акции "Новороссийского морского торгового порта" (+0,3%). Во вторник стало известно, что правительство РФ исключило из программы приватизации до 2022 г. упоминание о планах продажи госпакета НМТП.

Подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (-8,2%), "МРСК Урала" (-8,2%), ПАО "РКК "Энергия" (-6,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3%), "Мечела" (-2,6%), ПАО "Коршуновский ГОК" (-2,5%), "Детского мира" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,07 млрд рублей (из них 9,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,21 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 4,02 млрд рублей - на акции "ММК").