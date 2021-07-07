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Число корпоративных банкротств в РФ вернулось к "доковидному" периоду

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Корпоративных банкротств в России в первом полугодии 2021 года зафиксировано 4918, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Это на 19,2% меньше, чем за аналогичный период "доковидного" 2019 года, и на 9,2% больше, чем в первые шесть месяцев 2020 года, в течение трех из которых - с апреля - действовал правительственный мораторий на внешние банкротства.

Мораторий запрещал внешним кредиторам инициировать дела о несостоятельности значительного числа должников в период с 6 апреля 2020 года по 7 января 2021 года. Он распространялся на компании из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей экономики. В начале апреля под его действие подпадали 1,29 млн компаний и ИП, а на 31 декабря 2020 года - 515 тыс. компаний и 1,6 млн ИП (14,6% от всех зарегистрированных в РФ компаний и около 40% ИП).

Похожая динамика наблюдается и в отношении процедур наблюдения. За первую половину 2021 года их количество выросло на 26,1%, до 4150 к первому полугодию 2020 года, однако оказалось меньше на 16,9%, чем за тот же период 2019 года.

"На наш взгляд складывающая ситуация может быть связана, в том числе с мерами поддержки бизнеса, осуществляемыми в период распространения коронавируса, в том числе мораторием на подачу кредиторами заявлений о банкротстве. Это помогло многим предприятиям преодолеть коронавирусные ограничения, которые смогли стабилизировать в кризисной ситуации свою хозяйственную деятельность", - заявил журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов.

Между тем данные "Федресурса" также свидетельствует о росте числа намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве своих контрагентов. Их количество выросло до 15955, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,6% "доковидного" 2019-го.

"Судя по числу намерений, во второй половине года мы все же увидим некоторое ускорение роста количества банкротств. Пока на текущей вялой динамике сказываются проведенные банками внесудебные реструктуризации кредитов и ужесточение практики в части субординации требований кредиторов и субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц", - считает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Как и ранее, большую часть процедур в январе-июне 2021 года инициировали конкурсные кредиторы - 74,5%, (за аналогичный период 2020 года -75,4%). ФНС являлась заявителем в 15,6% дел (было 14,2%), должники - в 9,3% дел (было 10,4%), работники - в 0,6% дел (было 0,5%).

Традиционно наибольшее число компаний-банкротов приходится на Москву (969, плюс 13,7% к первому полугодию 2020 года) и Санкт-Петербург (401; плюс 36,9%). В Московской области обанкротилось 358 компаний, что на 15,9% больше уровня аналогичного периода 2020 года, в Свердловской области - 171 (плюс 12,5%), в Краснодарском крае - 167 (плюс 35,8%), в Татарстане - 165; плюс 17%.

Федресурс

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