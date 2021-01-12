Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:40Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 90 891 380+609 476

Таможенная подкомиссия обсудит повышение экспортной пошлины на пшеницу

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия может повысить экспортную пошлину на пшеницу по сравнению с решением, принятым в декабре 2020 года.

ЭкономикаИсточник узнал о возможном росте экспортной пошлины на российскую пшеницуЧитать подробнее

"В конце текущей недели в Минэкономразвития планируется заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, на котором будут обсуждаться вопросы целесообразности корректировки принятого в декабре прошлого года постановления правительства об увеличении экспортной пошлины на пшеницу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

В декабре российское правительстворешило ввести с 15 февраля 2021 года экспортную пошлину на пшеницу в размере 25 евро за тонну.

Минэкономразвития РФ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Источники не ждут поставок вакцины Pfizer в Россию в 2021 году

Транзит нефти из Казахстана через РФ выйдет на штатный режим 12 января

Транзит нефти из Казахстана через РФ выйдет на штатный режим 12 января
Пандемия коронавируса

Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 1 февраля

Приостановка авиасообщения с Великобританией продлена до 1 февраля

Для строительства парламентского центра в Мневниках ищут инвестора

Бывшие владельцы БСК обжаловали национализацию компании

Газ в Европе всего за день подскочил на 10%, до $284/тыс. куб. м

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных 1,3 млн владельцев Hyundai

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных 1,3 млн владельцев Hyundai

Источник узнал о возможном росте экспортной пошлины на российскую пшеницу

Индекс МосБиржи обновил максимум и впервые достиг 3500 пунктов

Казахстан приостановил транзит нефти через РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');