Таможенная подкомиссия обсудит повышение экспортной пошлины на пшеницу

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия может повысить экспортную пошлину на пшеницу по сравнению с решением, принятым в декабре 2020 года.

"В конце текущей недели в Минэкономразвития планируется заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, на котором будут обсуждаться вопросы целесообразности корректировки принятого в декабре прошлого года постановления правительства об увеличении экспортной пошлины на пшеницу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

В декабре российское правительстворешило ввести с 15 февраля 2021 года экспортную пошлину на пшеницу в размере 25 евро за тонну.