Рубль вырос к доллару и евро на росте интереса инвесторов к риску

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря усилению склонности инвесторов к покупке рисковых активов.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 73,23-73,86 руб.1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,81 руб.1 (-18,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,28 руб. (-14,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,7 копейки к уровню закрытия понедельника, до 80,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,35 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 5,54 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на старте торгов на общемировом увеличении интереса инвесторов к рисковым активам. Поддержку рынкам оказывают растущие надежды на принятие дополнительных мер поддержки экономики США и более активных мер борьбы с пандемией после инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Ситуация в США

В то же время у инвесторов сохраняются сомнения относительно того, сможет ли Байден добиться принятия нового пакета мер поддержки экономики США, который он представил в минувший четверг. Пакет мер объемом $1,9 трлн, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям США, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда.

В центре внимания рынков во вторник - слушания в Комитете по финансам Сената США, где выступит Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов.

Комитет по финансам Сената должен одобрить кандидатуру Йеллен на посту главы американского Минфина, прежде чем этот вопрос будет вынесен на голосование в Сенате.

Согласно подготовленному для выступления Йеллен тексту, который оказался в распоряжении The Wall Street Journal, она призовет законодателей поддержать масштабные меры стимулирования экономики. По мнению Йеллен, американской экономике может грозить более длительная и более болезненная рецессия без новых стимулов.

Йеллен также предстоит ответить на вопросы сенаторов, в том числе, возможно, касающиеся валютной политики. Накануне WSJ писала со ссылкой на свои источники, что Йеллен заявит о своей приверженности подходу, при котором курс доллара регулируется рынком.

Арест Навального

Участники внутренних торгов продолжают отслеживать ситуацию вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, который был задержан сразу после своего возвращения из Германии, а также реакцию на это со стороны западных стран.

Европарламент включил в повестку дня открывшейся январской пленарной сессии дополнительный пункт в связи с арестом Навального в Москве, сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк. Он уточнил, что голосование по этому пункту состоится в четверг, 21 января.

Нефть

Нефть Brent дорожает во вторник, WTI, основные торги которой не проводились накануне из-за выходного в США, слегка снижается.

Сохранение высоких темпов заболеваемости COVID-19 во всем мире ухудшает перспективы спроса на нефть, что вместе с укреплением доллара, отмеченным за последние несколько дней, оказывает давление на нефтяной рынок, отмечают эксперты Axi. В то же время, по их мнению, цены на нефть могут стабилизироваться около текущих уровней благодаря прогрессу в вакцинации от коронавируса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени во вторник выросла на 0,6% - до $55,08 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,1% к уровню закрытия рынка в пятницу - до $52,31 за баррель. В понедельник торги в США не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).