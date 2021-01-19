Оптовые продажи бензина в РФ сочли менее выгодными, чем экспорт

Мелкооптовая торговля топливом становится убыточной, считают эксперты

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Несмотря на то, что по итогам первой рабочей недели нового года цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросли относительно последнего дня биржевых продаж 2020 года (24 декабря), оптовые продажи бензина в РФ по выгодности проигрывают экспорту. При этом мелкооптовая торговля топливом становится убыточной, а маржа продаж бензина в рознице падает, сообщается в материале исследовательской группы "Петромаркет".

Цена Аи-92 на СПбМТСБ выросла на минувшей неделе на 6,2%, Аи-95 - на 5,6%. В целом же оптовые цены на бензин оказались ниже экспортных нетбэков, которые увеличились относительно 24 декабря на 12%.

"Фактически российские производители уже начиная с первого рабочего дня 2021 года стали нести потери при реализации моторных топлив на внутреннем рынке. В пятницу, 15 января, дисконт в ценах внутреннего рынка относительно экспортных нетбэков составлял около 1320 руб./т для Аи-92, 1770 руб./т для Аи-95 и 580 руб./т для дизтоплива", - отмечает "Петромаркет".

По данным отраслевых экспертов, в мелком опте убыточность продаж на Аи-92 сформировалась уже в конце прошлого года, а в начале этого года к ней добавилась убыточность реализации Аи-95.

При этом чистая маржа торговли бензином в рознице на прошлой неделе еще оставалась положительной, хотя и сократилась на 1,7 и 1,4 руб./л для Аи-92 и Аи-95 соответственно (до 0,5 и 2,8 руб./л).

Объемы биржевых продаж нефтепродуктов на минувшей неделе снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: если в январе 2020 года средний объем продаж составлял 32,3 тыс. тонн, то на первой неделе января 2021 года он составил 26,4 тыс. тонн. Напомним, что в декабре 2020 года реализация на СПбМТСБ была фактически на уровне июля - пикового месяца продаж.

Производство бензинов в январе наступившего года тоже снизилось. Согласно данным ЦДУ ТЭК, производство бензина за две недели января 2021 года сократилось на 4,9% (по сравнению с последними днями декабря), а поставки на внутренний рынок - на 12,8%.