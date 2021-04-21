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Новак допустил ограничение экспорта бензина в период пикового спроса

Но в данный момент такой необходимости нет, отметил вице-премьер

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает меры ограничения экспорта бензина, которые нужны лишь в периоды пикового спроса, например, летом, на данный момент такой необходимости нет. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что ограничение экспорта бензина целесообразно в периоды, "когда проблемы с балансом, когда растет спрос - в ходе посевной, в летний период, во время ремонтов НПЗ". "Сейчас мы проблем не ожидаем, все необходимые меры приняты. Но как вариант эта мера существует", - добавил вице-премьер.

По его словам, сейчас обсуждается ограничение экспорта только бензина, проблем с дизтопливом не возникает.

Александр Новак

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