Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:44Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 722 272+527 867

Экспорт подсолнечника и рапса из РФ в январе остановился

Экспорт подсолнечника и рапса из РФ в январе остановился
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экспорт подсолнечника и рапса из РФ в январе остановился, следует из данных обзоров "Центра агроаналитики", подведомственного Минсельхозу.

Так, с 11 по 17 января - за первую неделю после повышения экспортных пошлин - подсолнечник и рапс из РФ не экспортировались. Но экспорт остановился еще до повышения пошлин (за неделю с 4 по 10 января он также был равен нулю). Эти данные не учитывают поставки в страны ЕАЭС.

Как сообщалось, Россия с 9 января повысила экспортные пошлины на подсолнечник и рапс - до 30%, но не менее 165 евро за тонну. До этого пошлина на экспорт подсолнечника составляла 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну, на рапс - 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну. Повышенная пошлина будет действовать до 30 июня 2021 года.

С начала текущего сезона (с 1 сентября 2019 по 17 января 2020 года) экспорт подсолнечника из РФ составил 508 тыс. тонн, что на 28,2% больше аналогичного показателя за прошлый сезон. Экспорт рапса с начала сезона вырос в 2,3 раза, до 362,2 тыс. тонн.

По данным обзора "Центра агроаналитики", за неделю с 11 по 17 января резко вырос экспорт сои из РФ: он составил 109,7 тыс. тонн, что в 2,4 раза превышает средний показатель за предыдущие четыре недели (за неделю с 4 по 10 января объем поставок составил 68,8 тыс. тонн - вдвое выше среднего за месяц). Практически весь объем этой продукции был отгружен в Китай (108,2 тыс. тонн, или 98,7% в структуре экспорта за неделю). С начала сезона экспорт сои составил 611 тыс. тонн (на 40,5% больше, чем годом ранее).

Также подскочил экспорт подсолнечного шрота: с 11 по 17 января - до 72,5 тыс. тонн (в 2,5 раза больше среднего показателя за предыдущие четыре недели). Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (28,3 тыс. тонн, или 39% недельного экспорта), Турцию (13,7 тыс. тонн, или 18,9%) и Италию (7,9 тыс. тонн, или 10,9%). С начала сезона экспорт составил 601,1 тыс. тонн, что на 9,9% меньше аналогичного показателя за прошлый сезон.

Экспорт подсолнечного масла с 11 по 17 января составил 33,3 тыс. тонн, что на 2% превышает средний показатель за месяц. Главными направлениями экспорта стали Турция (23,5 тыс. тонн, или 70,5%) и Узбекистан (4,3 тыс. тонн, или 12,5%). С начала сезона поставки масла сократились на 29%, до 828,4 тыс. тонн.

Центр агроаналитики Минсельхоз

Новости по теме

Новости

Сбер вышел на 3-е место в мире по силе бренда по версии Brand Finance

Сбер вышел на 3-е место в мире по силе бренда по версии Brand Finance

Дума уточнила налогообложение дивидендов, получаемых физлицами

Дума уточнила налогообложение дивидендов, получаемых физлицами

Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko

Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko

Prosperity Capital купила 5,3% девелопера Etalon

ВСМПО и Boeing договорились о долгосрочных поставках титановой продукции

ВСМПО и Boeing договорились о долгосрочных поставках титановой продукции

"Обувь России" будет выдавать заказы с AliExpress

"Обувь России" будет выдавать заказы с AliExpress

Мишустин повысил экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень

Мишустин повысил экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень

Производство бензина в РФ в 2020 году снизилось на почти 4%

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

Акции "Абрау Дюрсо" подскочили на МосБирже на 10% на заявлениях Путина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');