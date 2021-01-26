Экспорт подсолнечника и рапса из РФ в январе остановился

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Экспорт подсолнечника и рапса из РФ в январе остановился, следует из данных обзоров "Центра агроаналитики", подведомственного Минсельхозу.

Так, с 11 по 17 января - за первую неделю после повышения экспортных пошлин - подсолнечник и рапс из РФ не экспортировались. Но экспорт остановился еще до повышения пошлин (за неделю с 4 по 10 января он также был равен нулю). Эти данные не учитывают поставки в страны ЕАЭС.

Как сообщалось, Россия с 9 января повысила экспортные пошлины на подсолнечник и рапс - до 30%, но не менее 165 евро за тонну. До этого пошлина на экспорт подсолнечника составляла 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну, на рапс - 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну. Повышенная пошлина будет действовать до 30 июня 2021 года.

С начала текущего сезона (с 1 сентября 2019 по 17 января 2020 года) экспорт подсолнечника из РФ составил 508 тыс. тонн, что на 28,2% больше аналогичного показателя за прошлый сезон. Экспорт рапса с начала сезона вырос в 2,3 раза, до 362,2 тыс. тонн.

По данным обзора "Центра агроаналитики", за неделю с 11 по 17 января резко вырос экспорт сои из РФ: он составил 109,7 тыс. тонн, что в 2,4 раза превышает средний показатель за предыдущие четыре недели (за неделю с 4 по 10 января объем поставок составил 68,8 тыс. тонн - вдвое выше среднего за месяц). Практически весь объем этой продукции был отгружен в Китай (108,2 тыс. тонн, или 98,7% в структуре экспорта за неделю). С начала сезона экспорт сои составил 611 тыс. тонн (на 40,5% больше, чем годом ранее).

Также подскочил экспорт подсолнечного шрота: с 11 по 17 января - до 72,5 тыс. тонн (в 2,5 раза больше среднего показателя за предыдущие четыре недели). Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (28,3 тыс. тонн, или 39% недельного экспорта), Турцию (13,7 тыс. тонн, или 18,9%) и Италию (7,9 тыс. тонн, или 10,9%). С начала сезона экспорт составил 601,1 тыс. тонн, что на 9,9% меньше аналогичного показателя за прошлый сезон.

Экспорт подсолнечного масла с 11 по 17 января составил 33,3 тыс. тонн, что на 2% превышает средний показатель за месяц. Главными направлениями экспорта стали Турция (23,5 тыс. тонн, или 70,5%) и Узбекистан (4,3 тыс. тонн, или 12,5%). С начала сезона поставки масла сократились на 29%, до 828,4 тыс. тонн.