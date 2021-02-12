РФ за неделю до введения пошлины экспортировала рекордный объем сои

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт соевых бобов из России за неделю с 25 по 31 января - последнюю неделю перед началом действия экспортной пошлины - составил 603,8 тыс. тонн, сообщается в обзоре подведомственного Минсельхозу "Центра агроаналитики" со ссылкой на предварительные данные ФТС.

Это рекордный недельный объем. Практически вся эта продукция была отгружена в Китай (601 тыс. тонн, или 99,5% экспорта за неделю).

С начала сезона (с 1 сентября 2020 по 31 января 2021 года) экспорт сои из РФ составил 1,4 млн тонн (то есть за последнюю неделю перед введением экспортной пошлины из РФ было вывезено более 40% всего объема экспорта с начала сезона). Это в 2,9 раза больше аналогичного показателя за прошлый сезон (480,8 тыс. тонн).

За неделю с 18 по 24 января экспорт составил 185,7 тыс. тонн, с 11 по 17 января - 109,7 тыс. тонн, с 4 по 10 января - 68,8 тыс. тонн.

Как сообщалось, РФ с 1 февраля ввела экспортную пошлину на сою - в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну (до этого на экспорт сои действовала нулевая пошлина).

Ранее, с 9 января, была повышена экспортная пошлина на подсолнечник и рапс (до 30%, но не менее 165 евро за тонну). В январе экспорт этих культур практически остановился, следует из обзоров "Центра агроаналитики". За неделю с 25 по 31 января РФ экспортировала 0,3 тыс. тонн подсолнечника и 1,1 тыс. тонн рапса (неделей ранее - 3 тыс. тонн и 2,6 тыс. тонн соответственно, в предыдущие две недели поставок не было).

С начала текущего сезона экспорт подсолнечника из РФ составил 511,3 тыс. тонн, что на 5,4% превышает аналогичный показатель за прошлый сезон. Экспорт рапса составил 365,9 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

"Центр агроаналитики" также сообщил, что экспорт подсолнечного масла с начала сезона сократился на 29,1%, до 930,8 тыс. тонн, соевого - на 21,1%, до 221,1 тыс. тонн. Поставки рапсового масла выросли на 11,9%, до 315,4 тыс. тонн.

Экспорт подсолнечного шрота с начала сезона снизился на 10,1%, до 690,9 тыс. тонн, соевого шрота - на 8,9%, до 207,4 тыс. тонн.