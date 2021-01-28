"Санкционную биржу" возглавил экс-глава форекс-дилера ВТБ Сергей Жаров

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сергей Жаров, ранее возглавлявший "ВТБ Капитал форекс", назначен управляющим АО "Санкт-Петербургская валютная биржа" (СПВБ, на ее основе создана биржа для листинга российских санкционных компаний), следует из материалов биржи.

Жаров работает на финансовом рынке более 20 лет и в начале своей карьеры уже был сотрудником СПВБ. Также он работал в Инкомбанке, банке "Российский кредит", в "КИТ Финанс" и инвестиционной компании "БФА". С сентября 2019 года до последнего времени возглавлял форекс-дилера банка ВТБ – "ВТБ Капитал форекс".

Биржа за почти два года уже несколько раз меняла своего руководителя: с июля 2019 года по сентябрь 2020 года управляющим СПВБ был бывший глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Павел Бунин. Затем пост главы биржи занял экс-руководитель Минкомсвязи Константин Носков, однако покинул его в начале 2021 году всего после четырех месяцев работы.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что биржей для листинга ценных бумаг санкционных компаний станет "Санкт-Петербургская валютная биржа". Биржа не раскрывает состав своих акционеров. В 2019 году замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что основными ее владельцами станут РНКБ и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), банки находятся в процессе выкупа долей у прежних акционеров биржи.

В течение 2019-2020 годов из капитала биржи вышли владельцы с крупными пакетами: Сбербанк (MOEX: SBER) (имел 10,97%), Витабанк (10,97%), "Национальный расчетный депозитарий" (10,97%), Балтийский банк (10,97%), банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (12,44%), банк ВТБ (12,7%). Ни одна из компаний не раскрывает покупателя акций биржи.

В мае 2020 года также стало известно, что РНКБ вышел из капитала "Санкт-Петербургской валютной биржи". Источники, знакомые с планами Промсвязьбанка, ранее сообщали "Интерфаксу", что банк намерен консолидировать на своем балансе все акции СПВБ.

Банк России по состоянию на начало 2021 года продолжает владеть 8,9% уставного капитала биржи.

Сейчас на СПВБ проходят сделки прямого репо с Банком России, а также аукционы и торги по размещению денежных средств на депозиты в уполномоченных банках (средства Пенсионного фонда России, бюджета Санкт-Петербурга, ФАУ "Главгосэкспертиза России", депозитные операции Федерального казначейства).

В конце 2019 года на бирже были размещены и допущены к торгам облигации находящегося под санкциями крымского РНКБ (находится в SDN List), а в апреле 2020 года допущены к размещению облигации "Комкора" - основного операционного актива телекоммуникационного холдинга "Акадо" группы "Ренова" (в отношении "Реновы" и ее владельца Виктора Вексельберга также введены санкции).

Объем депозитных сделок, заключенных на СПВБ за 2020 год, вырос почти вчетверо, до 8,9 трлн рублей. Оборот торгов ценными бумагами увеличился с 0,105 млн рублей до 4,4 млрд рублей.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.