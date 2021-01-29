Рубль вечером вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью.

Курс доллара США составил 75,44 руб./$1 в 19:00, что на 52,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,67 руб./EUR1, подешевев на 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 50,34 копейки – до 82,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах благодаря нефти, дорожающей на ожиданиях дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией в феврале-марте на 1 млн баррелей в сутки. Ирак также сокращает добычу, чтобы компенсировать нарушение квот в прошлом году. Кроме того, поддержку рублю оказывает фиксация прибыли по коротким позициям после его падения в предыдущие дни.

Инвесторы продолжают отслеживать новости, связанные с темой возможного введения против России новых санкций. В данном контексте их интересует визит верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в РФ, который начнется 4 февраля.

Как сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), он планирует обсудить арест российского оппозиционера Алексея Навального, украинскую ситуацию, совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и пандемию COVID-19.

Кроме того, Боррель "планирует провести встречи с представителями российских организаций гражданского общества и членами академического сообщества в Москве". После встречи в пятницу, 5 февраля, высокий представитель ЕС Боррель и глава МИД РФ Сергей Лавров проведут совместную пресс-конференцию, объявили в Брюсселе.

Тем временем, как сообщила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, дальнейшие действия администрации США в отношении России будут зависеть от результатов рассмотрения обстоятельств отравления Алексея Навального и хакерской атаки на компанию Solar Winds.

"Сейчас наша команда по национальной безопасности рассматривает ситуацию с Solar Winds, с отравлением Алексея Навального, других действий, вызывающих обеспокоенность. По завершении президент (президент США Джо Байден) оставляет за собой право ответа мерами, которые он выберет, и во время, которое он выберет", - сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, наблюдаемое в пятницу укрепление рубля носит скорее технический характер. "Во-первых, рубль в течение всей недели снижался, поэтому к концу недели небольшая "передышка" естественна. Во-вторых, причин для укреплений нет - нефтяные котировки потеряли импульс к росту и нефть торгуется ниже $56 за марку Brent, а внешний фон остается негативный, что отразилось на неделе в снижении котировок основных американских индексов более чем на 2%. На настроения инвесторов влияет неопределенность с распространением коронавирусной инфекции, а в России угроза санкций нависла сразу с двух сторон - Байден явно не настроен на перезагрузку отношений с Россией и арест Навального вызывает возмущение у международного сообщества", - отмечает Наумова.

"В пятницу часть валют EM восстанавливают позиции. Санкционные риски витают в воздухе, поэтому рубль торгуется хуже других валют развивающихся стран. Пока мы не видим предпосылок для длительной волны risk-off, а рубль, вероятно, укрепится от текущих уровней в перспективе следующих двух месяцев, хотя в ближайшие дни негативные настроения сохранятся", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефть

Цены на нефть эталонных марок могут завершить неделю незначительным ростом. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в пятницу увеличилась на 0,83% - до $55,56 за баррель. Срок действия мартовских контрактов истекает после закрытия рынка в пятницу.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,76% - до $52,74 за баррель.

Сохраняющаяся слабость спроса из-за пандемии продолжает ограничивать рост нефтяных цен. Прогнозы спроса остаются мрачными на фоне новых вспышек коронавируса в США и незначительного прогресса в сдерживании его распространения даже в тех регионах, где началась вакцинация.

В частности, речь идет об отсутствии прогресса в сдерживании заболевания в Израиле, где вакцинация идет гладко и эффективно, и обнаружении первых случаев заражения новой, южноафриканской, разновидности коронавируса в США.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 ) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 6,73 копейки, до 76,2527 руб./$1, и увеличил курс евро на 16,53 копейки, до 92,2963 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 24,96 копейки по отношению к четвергу и составил 76,0022 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 29,69 копейки и составил 75,8963 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 969,132 млн, из которых $693,24 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 275,892 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 2,1 копейки, до 92,239 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 22,24 копейки и составил 92,0353 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR518,814 млн, из которых EUR155,219 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR363,595 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем, что связано с завершением налогового периода января. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 13 базисных пунктов (б.п.) - до 4,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 4,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц подросла на 3 б.п. - до 4,74% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 4,89% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,91% годовых.

"Рубль в первой половине дня слабел, но затем отыграл свои потери на фоне дорожающей нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4245 рублей. Ставки MosPrime резко выросли до 4,65% на день, 4,66% на неделю и 4,74% на месяц. Текущий рост ставок может быть связан с неожиданным структурным дефицитом ликвидности в банковской системе, который в ЦБ считают временным явлением. Однако в моменте данный фактор способен повысить спрос на рубль и обеспечить его дополнительной поддержкой в условиях внешней неуверенности", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.