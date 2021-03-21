Прибыль Saudi Aramco в 2020 году упала почти вдвое

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Saudi Aramco в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и падения спроса на нефть снизилась в 1,8 раза, до $49 млрд, сообщила компания.

По итогам 2019 года чистая прибыль составила $88,2 млрд.

Свободный денежный поток Saudi Aramco снизился в прошлом году в 1,6 раза, до $49 млрд.

"Благодаря гибкой программе капвложений и осмотрительному финансовому менеджменту компания смогла скорректировать расходы и сосредоточиться на возможностях с высокой доходностью", - говорится в пресс-релизе Saudi Aramco.

Несмотря на падение прибыли на 44%, Saudi Aramco заявила, что будет придерживаться уровня ежеквартальных дивидендов в размере $18,75 млрд - $75 млрд в год - по обязательствам компании перед акционерами.

Капитальные вложения Saudi Aramco снизились в 1,2 раза, до $27 млрд. На 2021 год компания запланировала капвложения в размере $35 млрд, по сравнению с первоначальным прогнозом в $40-45 млрд.

Объем добычи углеводородов Saudi Aramco в 2020 году составлял в среднем 12,4 млн б/с, в том числе 9,2 млн б/с нефти. "По мере улучшения макроэкономической среды мы наблюдаем рост спроса (на нефть - ИФ) в Азии, а также положительные признаки (роста спроса -ИФ) в других регионах. Мы по-прежнему уверены, что окажемся по другую сторону пандемии и окажемся сильными", - приводятся в пресс-релизе слова президента Saudi Aramco Амина Нассера.