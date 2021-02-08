"Ъ" узнал, что лизинговую "дочку" ОСК могут передать ГТЛК

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) рассматривает возможность приобретения АО "Машпромлизинг" (кэптивная лизинговая компания "Объединенной судостроительной корпорации"), пишет газета "Коммерсантъ".

По словам источников издания, ГТЛК хочет получить "Машпромлизинг" бесплатно. Источники газеты в корпорации выступают против сделки, но признают, что решение за правительством. Они возмущены идеей передачи "Машпромлизинга" бесплатно, поскольку это "лишено экономического смысла", пишет издание. По мнению одного из собеседников газеты, как минимум ОСК должна получить выделенные "Машпромлизингу" средства из бюджета – порядка 22 млрд руб.

В ГТЛК и ОСК ситуацию не комментируют. В Минтрансе газете сообщили, что информации по предложению ГТЛК о покупке "Машпромлизинга" в министерстве нет. В Минпромторге заявили, что вопрос не прорабатывается. Источники "Коммерсанта" объясняют смысл слияния тем, что существование двух компаний ведет к дублированию функций. Кроме того, "Машпромлизинг" как структура ОСК находится под санкциями, и не все компании готовы с ним работать.

Но другие собеседники газеты указывают на опасность создания монополиста в сфере судостроительного лизинга. Они добавляют, что с приходом в ГТЛК нового руководства (в ноябре 2020 года ее возглавил экс-глава Минтранса Евгений Дитрих) вектор развития компании не вполне ясен, как и ее интерес к судовому лизингу.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что с точки зрения оптимизации и запланированной передачи в ГТЛК активов "ВЭБ-лизинга" сделка выглядит логичной. Возможности ГТЛК по привлечению рыночного финансирования сделок существенно выше, чем у "Машпромлизинга". Но наличие в структуре ОСК лизинговой компании обеспечивает доступ к госфинансированию и дополнительные сервисы для заказчиков, отмечает Бурмистров. Вопрос о цене и условиях сделки, будет решаться на уровне правительства с учетом не только финансового состояния "Машпромлизинга", но и его роли в достижении целевых показателей программ развития судостроения и водного транспорта, полагает эксперт.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляет Минтранс.