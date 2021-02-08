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Pandora закрыла 30% ювелирных магазинов на фоне пандемии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Датская ювелирная компания Pandora A/S сообщила, что число ее магазинов, закрытых в связи с пандемией коронавируса, увеличилось примерно с 10% в четвертом квартале 2020 года до около 30% в январе.

Компания сообщила, что показатель ее органического роста сократился на 3% в январе по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Годовой органический рост по сравнению с 2019 годом составил около 0%.

Показатели в январе соответствовали ожиданиям. Компания прогнозирует органический рост на уровне выше 8% в 2021 году и маржу прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) на уровне выше 21%.

Pandora была основана в 1982 году в Дании. Компания производит ювелирные украшения из серебра и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. Ее самым популярным продуктом являются браслеты со сменными подвесками (так называемыми "шармами").

Акции Pandora в ходе торгов в понедельник дорожают на 3,7%.

Хроника 27 января 2020 года – 08 февраля 2021 годаЭкономический кризис
Pandora

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