Ralph Lauren закроет десяток магазинов по всему миру

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель одежды премиум-класса Ralph Lauren сообщил, что планирует сократить до 30% своей корпоративной недвижимости в Северной Америке, уменьшить площади в Европе и Азии, а также закрыть до десятка магазинов по всему миру.

Компания также оценивает ситуацию с распределительными центрами с целью объединения операций для обеспечения устойчивости и эффективности.

В совокупности компания ожидает снижения валовых годовых расходов до уплаты налогов в размере примерно от $200 млн до $240 млн.

Новые меры призваны улучшить положение компании, способствовать развитию бизнеса и привлечь больше молодых покупателей.

Скорректированная прибыль Ralph Lauren на акцию в третьем финансовом квартале составила $1,67 при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, в $1,63. Выручка бренда составила $1,433 млрд, что ниже прошлогоднего показателя в $1,751 млрд и прогноза FactSet на уровне $1,472 млрд. Онлайн-продажи выросли более чем на 20%, сообщила компания

Исполнительный директор компании Патрис Луве рассказал о проекте онлайн-экскурсий по магазинам, которые компания запустила для флагманских бутиков Беверли-Хиллз, Нью-Йорка и Парижа. В течение этого квартала был также запущен флагманский онлайн-бутик в Гонконге.

Компания также открыла онлайн-магазин Ralph Lauren Vintage, который продает вещи в единственном экземпляре. Запуск магазин пришелся на рост продаж одежды секонд-хенд, которая особенно пользуется спросом у молодых покупателей и тех, кто беспокоится об окружающей среде.

С начала года капитализация компании увеличилась на 3,8%.