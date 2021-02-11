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"ЛУКОЙЛ" изучит перспективу получения водорода из газа

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" занимается изучением перспектив получения водорода из газа, сообщил в четверг заместитель гендиректора ООО "РИТЭК" ПАО "ЛУКОЙЛ" Виктор Дарищев.

"Мы видим в последние годы большое внимание к производству водорода, и одно из применений нашего "Северного потока 2" - это перекачка водорода в Европу. Мы занимаемся исследованием этой технологии. И одной из инновационных технологий является то, что мы сейчас изучаем, проводим эксперименты - это получение водорода непосредственно в пласте путем генерации его при высокотемпературном процессе из метана или подъем водорода через специальные скважины в купольной части... Мы проводим лабораторные исследования, где мы моделируем высокотемпературные процессы при наличии метана, при использовании различных катализаторов", - сказал он на межотраслевом мероприятии ОПК-ТЭК в Нижнем Новгороде.

По словам Дарищева, эта работа проводится совместно с "ЛУКОЙЛ-Инжинирингом" и с привлечением научно-исследовательских подразделений.

"РИТЭК" специализируется на разработке, производстве, испытаниях и внедрении новых технологий, техники и оборудования для освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов и повышения нефтеотдачи. Центральный офис "РИТЭКа" с 2019 года базируется в Волгограде. На 1 января 2019 года текущие геологические запасы "РИТЭКа" категорий АВ1С1+В2С2, стоящие на государственном балансе, составляют по нефти 1,9 млрд тонн, по конденсату - 3 млн тонн, извлекаемые запасы природного газа - 15 млрд куб. метров. В прошлом году ООО добыло 6 млн тонн нефти и конденсата.

ЛУКОЙЛ газ

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