Вице-президент ЛУКОЙЛа по энергетике Долгов покинет компанию

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент "ЛУКОЙЛа" по энергетике Денис Долгов покидает компанию, курировать сферу будет первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев, говорится в сообщении компании.

"ЛУКОЙЛ" создает дирекцию по энергетике в рамках центрального аппарата. Подразделение будет заниматься развитием перспективных электроэнергетических проектов, в том числе возобновляемых источников энергии, координацией и совершенствованием действующей энергетической инфраструктуры "ЛУКОЙЛа".

Дирекцию возглавит Василий Зубакин, ранее занимавший должность начальника департамента координации энергосбытовой и операционной деятельности.