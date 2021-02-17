Ozon разместил конвертируемые бонды на $750 млн

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ozon Holdings разместил конвертируемые облигации с погашением в 2026 году на сумму $750 млн с купоном 1,875% и премией при конвертации в 42,5% к средневзвешенной цене торгов на Nasdaq 17 февраля, сообщила компания.

Оба параметра соответствует середине объявленных при запуске сделки диапазонов (купон 1,625-2,125% и премия 40-45%). Объем был несколько увеличен в ходе сбора заявок, изначально он обозначался как "около $650 млн".

Компания будет иметь возможность погасить облигации в любой момент начиная с 10 марта 2024 года в случае, если рыночная цена ADS Ozon, в которые конвертируются бонды, более чем на 30% превысит номинальный объем выпуска.

Организаторами сделки выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs.

С учетом этого размещения сумма, привлеченная маркетплейсом на рынке за последние месяцы, вплотную приблизилась к $2 млрд. В конце прошлого года Ozon получил $1,2 млрд по итогам IPO и частного размещения в пользу основных акционеров - АФК "Система" и Baring Vostok.

Ozon не уточняет, для чего компании потребовались дополнительные финансовые ресурсы. Деньги от размещения бондов планируется направить на органический рост, стратегические инвестиции, экспансию в "новые вертикали" и общие корпоративные цели, говорится в пресс-релизе.

По мнению аналитиков "Ренессанс Капитала", дополнительные средства Ozon может скорее направить на сделки слияния-поглощения, нежели на органический рост. Однако эксперты видят мало смысла в приобретении конкурента на рынке электронной коммерции (только если за счет него Ozon сможет получить дополнительные логистические мощности). Поэтому более вероятным сценарием они видят инвестиции в новые вертикали - в частности, в финтех.

До сих пор Ozon развивал это направление за счет партнерств, но на днях зарегистрировал собственную микрофинансовую "дочку" - ООО "Микрокредитная компания "Озон Кредит". "Вероятно, компания попытается более агрессивно развивать собственные кредитные и платежные инструменты в будущем", - заключают в "РенКапе".

Аналитики Xtellus также называют финтех в числе направлений, для развития которого Ozon консолидирует финансовые ресурсы. Еще один вариант - развитие e-grocery, то есть онлайн-продаж товаров повседневного спроса.

По оценке Xtellus, размывание капитала Ozon в результате размещения конвертируемых инструментов составляет около