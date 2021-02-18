Bloomberg сообщил, что санкции ЕС по Навальному не затронут "миллиардеров" из РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам 22 февраля может дать "зеленый свет" процессу утверждения санкций против российских чиновников из-за замены политику Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По сведениям собеседников агентства, санкции вряд ли затронут главных российских "миллиардеров", поскольку "некоторые государства - члены блока опасаются сжигать все мосты с Москвой". Источники полагают, что ограничения, скорее всего, коснутся российских должностных лиц и организаций, подозреваемых в непосредственной причастности к делу Навального.

Согласно записям обсуждений, с которыми ознакомилось агентство, внутри ЕС некоторые страны на этой неделе поддержали введение санкций и призвали к незамедлительному принятию ограничительных мер. Среди них, в частности, страны Балтии, Польша и Швеция.

В то же время ряд других государств, включая Германию и Италию, отметили, что любое решение должно иметь четкое правовое обоснование и в то же время они не должны окончательно закрывать дверь для взаимодействия с Россией по более широким стратегическим интересам блока.

Если 22 февраля будет принято политическое решение о санкциях, то за ним последует процесс определения физических и юридических лиц, против которых будут направлены ограничения. Меры будут включать в себя замораживание активов и запреты на поездки.

Соратники Навального в письме к президенту США Джо Байдену призывали ввести санкции по меньшей мере, "против восьми высокопоставленных российских представителей", которых они считают виновными в отравлении политика. В "шорт-лист" попали миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также был представлен расширенный список из нескольких десятков имен. Об этом стало известно еще 31 января - до того, как суд 2 февраля заменил условный срок Навального на реальный. Между тем в статье Bloomberg говорится о том, что причиной санкций является тюремное заключение оппозиционера.

Накануне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России немедленно освободить Навального, но Минюст РФ назвал это решение "заведомо неисполнимым", "необоснованным" и "неправомерным". В связи с отказом РФ выполнять требование ЕСПЧ вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой не исключил приостановки членства России в Совете Европы.