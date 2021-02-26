"Уралкалий" заплатил Лобяку $0,9 млрд за 12,7% своих акций

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Уралкалий" раскрыл параметры сделки по выкупу пакета собственных акций у структуры Дмитрия Лобяка, анонсированной ранее в феврале. Как следует из отчетности компании, она могла быть структурирована как "взаимозачет".

"Уралкалий" сообщил в отчете по МСФО, что заплатил 66,85 млрд рублей ($885,3 млн) за 12,7% своих акций, выкупленных в феврале у Rinsoco Trading Лобяка.

В феврале же акционеры "Уралкалия" досрочно погасили выданные им компанией в 2016-2020 годах займы почти на ту же сумму – $870 млн. Как следует из отчетности, из них $79 млн (5,99 млрд рублей) было получено в качестве частичного погашения займа, выданного в 2020 году материнской компании – ОХК "УралХим". Еще $790,7 млн (59,7 млрд руб.) пришлось на погашение займов, выданных "прочим связанным сторонам".

"Уралкалий" раскрывал, что в 2016 году открыл одному из акционеров возобновляемую кредитную линию "на рыночных условиях" с погашением в 2023 году. На основе отчетности можно сделать вывод, что этот заем был предоставлен Rinsoco.

Теперь вся задолженность Rinsoco перед "Уралкалием" погашена. Долг "Уралхима" перед компанией сократился до $102 млн (возобновляемая линия действует до декабря 2021 года).

Fitch в октябре прошлого года писал, что, по его мнению, "Уралкалий" до 2023 года продолжит предоставлять займы акционерам в качестве альтернативы дивидендам, и это будет отражаться на долговой нагрузке компании. По оценке агентства, в 2020-2023 годах компания максимально может предоставить акционерам еще около $2 млрд, не выйдя за ковенантный уровень долговой нагрузки в 4х.

"Уралкалий" в начале февраля выкупил у Rinsoco 12,7% своих акций через дочернее ООО "Уралкалий-Инвест". Доля Rinsoco Trading в уставном капитале "Уралкалия" снизилась с 18,5% до 5,8%.

Основным акционером "Уралкалия" является "Уралхим" Дмитрия Мазепина, ему принадлежит 81,5% уставного капитала (81% обыкновенных акций).

Чистый долг "Уралкалия" на конец 2020 года составил $4,195 млрд против $4,84 млрд по итогам 2019 года. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,43x (на конец 2019 года - 3,07x).