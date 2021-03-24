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"Уралкалий" выкупит у акционеров еще 6% своих бумаг

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "Уралкалия" - ООО "Уралкалий - Инвест" - заключила договор о приобретении 75 692 394 своих обыкновенных акций (6% от их общего количества) до 31 марта, следует из сообщения эмитента.

Сопоставимый пакет принадлежит Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка, у которой в феврале "Уралкалий - Инвест" уже выкупил 13% своих обыкновенных акций (12,7% уставного капитала).

В отчете по МСФО "Уралкалий" сообщил, что заплатил за этот пакет 66,85 млрд рублей ($885,3 млн). В феврале же акционеры "Уралкалия" досрочно погасили выданные им компанией в 2016-2020 годах займы почти на ту же сумму - $870 млн. Как следует из отчетности, из них $79 млн (5,99 млрд руб.) было получено в качестве частичного погашения займа, выданного в 2020 году материнской компании - ОХК "Уралхим". Еще $790,7 млн (59,7 млрд руб.) пришлось на погашение займов, выданных "прочим связанным сторонам".

Ранее "Уралкалий" раскрывал, что в 2016 году открыл одному из акционеров возобновляемую кредитную линию "на рыночных условиях" с погашением в 2023 году. На основе отчетности можно сделать вывод, что этот заем был предоставлен Rinsoco. Таким образом, сделка по выкупу акций у компании Лобяка могла быть структурирована как "взаимозачет".

В результате вся задолженность Rinsoco перед "Уралкалием" была погашена. Долг "Уралхима" перед компанией сократился до $102 млн (возобновляемая линия действует до декабря 2021 года).

Акции, выкупленные у Rinsoco, "Уралкалий" затем передал в залог Сбербанка в качестве обеспечения обязательств "Уралхима" по кредиту с погашением в 2026 году, говорилось в отчете.

Основным акционером "Уралкалия" является "Уралхим" Дмитрия Мазепина, ему принадлежит 81,5% уставного капитала (81% обыкновенных акций).

Чистый долг "Уралкалия" на конец 2020 года составил $4,195 млрд против $4,84 млрд по итогам 2019 года. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,43x (на конец 2019 года - 3,07x).

Уралкалий Уралкалий - Инвест Rinsoco Trading Дмитрий Лобяк

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