Рубль вечером возобновил повышение к доллару и продолжил укрепляться к евро

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Доллар возобновил снижение, евро продолжает дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине с учетом балансировки позиций в последний день месяца.

Курс доллара США составил 74,57 руб./$1 в 19:00, что на 18,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,47 руб./EUR1, подешевев на 48,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,75 копейки - до 81,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах, сумев немного отыграть потери предыдущего дня. В пользу рубля в пятницу выступили остаточный спрос на рублевую ликвидность в рамках налогового периода февраля, фиксация прибыли по коротким позициям после падения накануне, а также ребалансировка позиций в последний день месяца.

Ранее в ходе торгов негативное влияние на рубль оказывало общемировое снижение интереса инвесторов к риску на фоне скачка доходностей US Treasuries. Рост доходностей американских госбумаг традиционно является тревожным сигналом для рискованных активов, так как именно они в значительной степени выигрывают от смягчения мягких финансовых условий, что и произошло в период пандемии коронавируса COVID-19. Надежды на ускорение темпов вакцинации и восстановление экономики могут привести к росту инфляции и соответственно, к ужесточению политики монетарных властей.

Таким образом, рост доходности гособлигаций отражал не столько уверенность инвесторов в восстановлении экономики, сколько опасения, что ускорение инфляции в конечном счете может побудить мировые центробанки поднять процентные ставки, чтобы сдержать повышение цен.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль в пятницу продолжал тяготеть к снижению на фоне панических распродаж на фондовых площадках в мире. "Поводом для sell-off стал резкий скачок доходностей американских Treasuries, который может послужить причиной для переосмысления ФРС своей ультрамягкой монетарной политики. Тем не менее, пока рубль не сдает позиций – среди валют развивающихся стран хуже всего себя чувствует южноафриканский рэнд, упавший сегодня более чем на 1%. Интересно отметить, что центральные банки мира вновь централизованно начали успокаивать инвесторов, предпринимая шаги для поддержки свои рынков. Рынкам, вероятно, нужно некоторое время успокоиться, потому как выходящие фактические данные по инфляции в США пока не предвещают резкого разворота в монетарной политике от ФРС", - говорит Наумова.

Инвесторы продолжают следить за судьбой пакета стимулов объемом $1,9 трлн, предложенного президентом США Джо Байденом, голосование по которому в Палате представителей Конгресса должно состояться в пятницу.

Участники рынка также ждут новостей относительно санкций. Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что на следующей неделе будут введены ограничительные меры в отношении должностных лиц РФ из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным по санкционному режиму о нарушении прав человека.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Некоторые СМИ при этом уточняли, что письменная процедура утверждения постановления Совета ЕС может состояться на следующей неделе, и ограничительные меры вступят в силу 5 марта.

"Вероятно, ключевым фактором относительной устойчивости рубля остается снизившийся риск санкционных угроз. В частности, со стороны ЕС новые санкции будут введены на следующей неделе, однако коснутся они лишь отдельных российских должностных лиц, что не только не пугает инвесторов, но и снимает неопределенность в отношении санкционных угроз против финансовой системы РФ. В целом за последний месяц рубль укрепился к доллару примерно на 1,8%, что является одним из лучших результатов среди валют-аналогов на EM (пока российская валюта уступает лишь южноафриканскому рэнду, прибавившему более 2% за месяц). Укрепление рубля преимущественно наблюдалось в первой половине месяца и происходило на фоне роста цен на нефть, вернувшихся к максимумам с января 2020 года", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают ростом четвертый месяц подряд. Стоимость Brent в феврале увеличилась на 19%, WTI - на 21%.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 в пятницу уменьшилась на 1% - до $66,21 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,53% - до $62,54 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на 0,5% - до $63,53 за баррель, максимума с 1 мая 2019 года.

Давление на нефтяные цены в пятницу оказывает укрепление доллара и скачок доходности гособлигаций США накануне, который привел к снижению мировых рынков акций.

Помимо этого, снижению нефтяных цен способствуют ожидания того, что ОПЕК+ по итогам встречи 4 марта объявит об увеличении добычи. Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что ОПЕК+, возможно, будет обсуждать увеличение добычи на 500 тыс. баррелей в сутки в ходе мартовской встречи.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 96,26 копейки, до 74,4373 руб./$1, и увеличил курс евро на 87,48 копейки, до 90,3743 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 94,66 копейки по отношению к четвергу и составил 74,5309 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 72,55 копейки и составил 74,5865 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 153,803 млн, из которых $996,949 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 156,854 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 57,11 копейки, до 90,321 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 18,08 копейки и составил 90,4503 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR600,95 млн, из которых EUR322,024 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR278,926 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 4,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 10 б.п. - до 4,47% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 4 б.п. - до 4,69% годовых, ставка на 3 месяца повысилась на 1 б.п. - до 4,84%, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 4,95% годовых.