ВТБ в I квартале списал 74 млрд руб. льготных кредитов МСП

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ в первом квартале "простил" кредиты на 74 млрд рублей, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках льготной программы "ФОТ 2.0", сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Правительство в мае 2020 года, когда многие компании приостановили работу на время карантина, запустило программу кредитования малых и средних предприятий по льготной ставке 2%. Программа предусматривает возможность списания суммы задолженности и процентов при сохранении не менее 90% штата сотрудников на 1 марта 2021 года.

Пьянов сообщил, что на конец марта ВТБ списал кредиты в рамках этой программы на 74 млрд рублей - и теперь ждет компенсации этой суммы от Минэкономразвития.

"Кредиты заемщикам были прощены, параллельно с этим возникла своего рода дебиторка, требование ВТБ к Минэкономразвития. То, что произойдет в конце июня - это погашение, как мы рассчитываем, этого требования министерством экономического развития, то есть российским государством, но на кредитный портфель это не повлияет. По сути, кредитный портфель не восстановится до первоначальных значений", - рассказал топ-менеджер.

Он добавил, что возврат этих средств будет нейтральным с точки зрения доходов группы.

"Если по этой конкретной программе проверка документов Минэкономразвития приведет к полному погашению, то, по сути, для нас это будет форма поддержки занятости государством, которая не связана с какими-то значительными потерями", - пояснил Пьянов.

Без учета списания льготных кредитов падение портфеля корпоративных ссуд составило 1,1%.

Пьянов указал, что ВТБ не собирается менять прогноз по росту корпоративного портфеля. Банк планировал наращивать кредитование юрлиц на уровне рынка, который, по прогнозам банка, вырастет в этом году на 5%.