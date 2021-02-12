В России начались перебои с поставками минтая в регионы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Обвал цен на минтай на 35% вызвал прекращение поставок рыбы на российском рынке, поскольку трейдеры стали отказываться от сделок в ожидании дальнейшего падения цен, пишет "Коммерсантъ". Минтай дешевеет из-за отказа Китая принимать российскую рыбу, что совпало с охотоморской путиной минтая.

В Центральной России крупные дистрибуторы и переработчики рыбы стали жаловаться на проблемы с закупками тушки минтая без головы в Центральной России, вопрос обсуждали на совещании у замруководителя Росрыболовства Петра Савчука 10 февраля, сообщил газете участник совещания. По его сведениям, сложности начались уже у крупных дистрибуторов "Русская рыбная компания" и "Мореодор". Представители компаний от комментариев отказались.

По словам источника газеты, трейдеры, которые работают с рыбопромышленниками Дальнего Востока, не хотят закупать и перевозить рыбу до 18 февраля. В этот день в Китае закончат праздновать Новый год, и должна наступить ясность с перспективой открытия портов для российской рыбной продукции. Оптовые цены в России будут зависеть от этого решения.

"Если Китай не откроется в феврале, стоимость минтая рухнет до 40 рублей за кг, и у рыбаков не будет иного выхода, кроме как поставлять улов по этим ценам", пересказал собеседник издания аргументы одного из трейдеров.

Председатель Рыбного союза Александр Панин подтвердил, что на Дальнем Востоке скопилась рыба, которая не движется на рынок.

Сейчас, по данным Росрыболовства, тушка минтая без головы стоит 65 рублей за 1 кг, против обычной цены около 100 рублей за кг. Если Китай не откроет порты, цены продолжат снижаться, и трейдеры, которые закупили рыбу по текущей цене 65-70 рублей за килограмм, будут в убытке.

В Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) также подтвердили, что поставки минтая в Центральную Россию практически не ведутся, из-за этого начался простой изотермических вагонов и рефрижераторных контейнеров, операторы перевозок несут убытки.

В Росрыболовстве не видят объективных причин для дефицита минтая в оптовой торговле.

"Действия трейдеров можно расценивать как попытку подтолкнуть переработчиков к покупке сырья по более высокой цене на фоне сообщений о снижении объемов добычи минтая",— заявил глава пресс-службы агентства Дмитрий Клоков.

В рознице минтай стоит 140-150 рублей за килограмм, отметил Клоков. По данным источников "Коммерсанта", в Росрыболовстве обеспокоены отсутствием корреляции между оптовой и розничной ценой.

По данным Росрыболовства, на 8 февраля на Дальнем Востоке было добыто 216 020 тонн минтая, что на 85 190 тонн меньше показателя прошлого года.

Основным импортером российского минтая был Китай, который закупал до 600 000 тонн этой рыбы в год. В декабре КНР закрыл для него последний доступный морской порт Далянь, а с 14 января — все границы. Представители Китая утверждали, что на упаковке российской рыбы был обнаружен коронавирус.

В Рыбном союзе предложили перейти на комиссионные отношения трейдеров и рыбопромышленников. При этом раскладе рыболовы будут сами доставлять улов в Центральную Россию, а трейдеры будут выступать только в роли агентов, обеспечивая за комиссию перепродажу продукции по цене, согласованной с рыбопромышленниками, объяснил Александр Панин. В Росрыболовстве поддержали это предложение.

В Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, "Ленту" и др.) заявили, что ведут диалог с рыбопромышленниками и переработчиками о развитии поставок.