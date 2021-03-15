На береговой трубе горевшего продуктопровода СИБУРа повреждений не нашли

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительное подразделение дочернего предприятия "СИБУРа" - АО "СибурТюменьГаз" - после пожара на подводном продуктопроводе на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе не выявило повреждения трубы в береговой части, сообщила пресс-служба компании.

"Аварийно-восстановительное подразделение "СибурТюменьГаза" завершило работы по вскрытию трубы в береговой линии. Специалисты предприятия после визуального обследования повреждений продуктопровода не выявили", - говорится в сообщении.

Компания уточняет, что на отсеченном участке продуктопровода специалисты-гидрографы завершили работы по анализу рельефа дна реки.

"Полученные данные о ситуации в районе выполненных наблюдений гидролокатором о состоянии рельефа дна и нахождении объектов переданы водолазной группе для составления программы работ по погружению в акваторию реки Обь. Специалисты приступят к работам после обсуждения и согласования данной программы работ, в том числе с экспертами Ростехнадзора", - отмечает пресс-служба.

На данный момент на поверхности реки площадью около 40 кв. метров наблюдается остаточное горение. Специалисты АО полностью контролируют процесс в координации с надзорными ведомствами, отмечает пресс-служба.

В течение дня начнутся работы по полной очистке продуктопровода от возможных остаточных продуктов газопереработки при помощи специального полиуретанового манжетного поршня. Вытесненные остаточные продукты будут утилизированы в специальных амбарах дожига.

Комиссия по расследованию происшествия Ростехнадзора с привлечением представителей других надзорных органов продолжает работу.

Пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ в акватории реки Обь в районе Нижневартовска произошел 6 марта из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо). 7 марта власти региона сообщили, что возгорание на месте прорыва подводного продуктопровода ликвидировано. На 22:00 8 марта "СибурТюменьГаз" прекратил выжиг продукта из отсеченного участка газопродуктопровода в амбарах дожига.

В "СибурТюменьГазе" заверили, что рисков для населения и окружающей среды нет. Также компания сообщала, что в результате аварии "производственный процесс не пострадал, все функции основная нитка выполняет полноценно, она работает в нормальном штатном режиме".

В результате аварии пострадал один человек, он получил ожоги, от госпитализации отказался.

Следователи управления СКР по ХМАО проводят проверку причин пожара. Прокуратура Нижневартовского района тоже начала проверку по факту аварии. Нижнеобское теруправление Росрыболовства возбудило административное расследование по признакам состава административного правонарушения.

Ханты-Мансийский окружной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" не выявил в воздухе городов ХМАО высокой концентрации загрязняющих веществ после аварии.

Роспотребнадзор заявил об отсутствии загрязнения воды в Оби. Также эксперты этого ведомства проверили качество питьевой воды в Мегионе, Лангепасе, селе Покур и деревне Вата Нижневартовского района. Отклонений от нормы не обнаружено.

Ростехнадзор назвал возможные причины аварии: дефекты мест соединения участков трубопровода; потеря металла, вызванная внешней и/или внутренней коррозией и эрозией; изменение линейных нагрузок на трубопровод; внешние повреждения, вызванные окружающей средой.

АО "СибурТюменьГаз" объединяет газоперерабатывающие мощности "СИБУРа" по приему и переработке попутного нефтяного газа на территории Западной Сибири.