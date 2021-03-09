ТМК собралась закрыть сделку по Челябинскому трубопрокатному заводу в ближайшее время

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" планирует закрыть сделку по покупке доли Андрея Комарова в Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) в ближайшее время, сообщилл вице-президент компании Владимир Шматович в ходе телефонной конференции для аналитиков.

Большая часть будет профинансирована за счет собственных средств.

Комментируя вопрос о планах по приобретению оставшегося пакета ЧТПЗ, он заявил, что после завершения сделки по покупке 86,5% будет, безусловно, пересмотрена стратегия компании, но на данный момент планов по выкупу оставшегося пакета (около 11% у Павла Федорова) нет.

Шматович также заявил, что соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA ТМК превысит к концу года 3х. По итогам 2020 года этот показатель составлял 2,3х.