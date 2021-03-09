Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 09.03В России 4 342 474+9 445В мире 117 142 769+298 861

ТМК собралась закрыть сделку по Челябинскому трубопрокатному заводу в ближайшее время

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" планирует закрыть сделку по покупке доли Андрея Комарова в Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) в ближайшее время, сообщилл вице-президент компании Владимир Шматович в ходе телефонной конференции для аналитиков.

Большая часть будет профинансирована за счет собственных средств.

Комментируя вопрос о планах по приобретению оставшегося пакета ЧТПЗ, он заявил, что после завершения сделки по покупке 86,5% будет, безусловно, пересмотрена стратегия компании, но на данный момент планов по выкупу оставшегося пакета (около 11% у Павла Федорова) нет.

Шматович также заявил, что соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA ТМК превысит к концу года 3х. По итогам 2020 года этот показатель составлял 2,3х.

ТМК ЧТПЗ

Новости

Транзит "Газпрома" через Украину вернулся к зимнему уровню

Ростехнадзор назвал возможные причины пожара в водах Оби

Евро опустился ниже 88 руб. впервые со 2 сентября

Евро опустился ниже 88 руб. впервые со 2 сентября

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России в 2021 году

ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2021-2022 гг.

Курс биткойна превысил $54 тысячи

Китайский инвестор "Мотор Сич" заявил о новых судебных исках к Украине

РЖД введут единый формат для всех вокзалов

Власти РФ будут вести постоянный мониторинг цен на товары и услуги

Власти РФ будут вести постоянный мониторинг цен на товары и услуги

Акции Tesla вошли в "медвежий" тренд в 3-й раз за год

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');