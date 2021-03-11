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Силуанов рассказал о критерии для участия ФНБ в инвестпроектах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) достиг уровня, когда может быть начато его инвестирование в инфраструктурные проекты, необходимо определить проекты, которые смогут привлечь частные инвестиции в соотношении один к пяти к средствам ФНБ, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас сейчас действительно конъюнктура такая, что мы можем задействовать этот инструмент. Мы долго ждали, у нас сейчас есть превышение над уровнем 7% ВВП", - сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Надо вместе с коллегами из правительства определить такие проекты, которые дают на рубль государственных средств наибольший объем привлечения частных средств. И мы сейчас предложили, чтобы на рубль ФНБ мы могли бы привлекать не менее пяти рублей частных инвестиций и более. Тогда это будет синергия, и тогда мы можем говорить о том, чтобы и задействовать частные инвестиции, и стимулировать новые проекты, новые рабочие места. И этот инструмент будет работать уже в этом году, мы уже готовы с ним работать", - пояснил министр.

Минфин РФ Антон Силуанов ФНБ Владимир Путин

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