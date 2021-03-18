Решетников счел, что существующая схема вложения денег ФНБ в проекты может не сработать

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Схема инвестиций в проекты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), согласованная ведомствами в прошлом году, может не заработать, в ближайшее время ведомства обсудят ее корректировку, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он напомнил, что порядок инвестирования из ФНБ активно обсуждался в начале прошлого года, "были споры и развилки", но к сентябрю сформировалось общее понимание, "на тот момент согласованное с Минфином".

"Но сейчас мы транслируем это понимание на текущую ситуацию и на те проекты, которые у нас сейчас есть, и мы не уверены, что предлагаемые решения реально позволят вовлечь средства ФНБ в стимулирование экономического развития", - сказал Решетников в ответ на вопрос, согласно ли Минэкономразвития с озвученными Минфином критериями (участие ФНБ в проекте - не более 25% от общего бюджета и не более 40% от заемных средств за счет всех источников).

Решетников при этом не уточнил, что именно Минэкономразвития считает нужным поменять.

"Мы попросили время, достаточно короткое, на обсчеты по той схеме, которая сейчас согласована, на поддержку проектов, и в том случае, если мы поймем, что схема не до конца работает, на предложения по ее улучшению. Такие поручения нам даны, мы должны в течение двух недель в целом такие расчеты сделать", - сказал министр.

По его словам, набор проектов, которые могут претендовать на деньги ФНБ, "в принципе понятен". "Они касаются и в том числе вывоза (угля - ИФ), якутское есть у нас направление, очередная очередь "Восточного полигона", которая средствами не обеспечена (о такой возможности президент Владимир Путин говорил на совещании в начале марта - ИФ), у нас есть неплохие дорожные проекты крупные, у нас есть проекты инструмента по линии ВЭБа - фабрика проектного финансирования, там есть определенный набор проектов", - сказал министр, напомнив, что сейчас правительство также развивает новые инструменты финансирования - инфраструктурные, "зеленые", "вечные" облигации.

"Те подходы, которые сейчас предложены, смотрим, как применить к этим инструментам. Думаю, что если мы действительно хотим вовлечь средства ФНБ в стимулирование экономики, то, боюсь, что инструмент придется еще усовершенствовать. Мы с Минфином будем обсуждать, какие-то дополнительные еще нам консультации потребуются", - отметил глава Минэкономразвития.

Он добавил, что важно учитывать и влияние инвестирования средств ФНБ на макроэкономическую ситуацию. "График использования средств, сколько денег есть, какую часть их можно израсходовать, в каком режиме это можно сделать, потому что мы все понимаем, что принятие решений о выделении денег, о финансировании отдельного проекта - это еще далеко не реальное финансирование проекта. Нам очень важно видеть все графики, цепочки, эти все расчеты сделать. Мы сейчас реально, предметно на основе конкретных проектов обновляем расчеты, у нас будут финансовые модели, смотрим, как будет механизм работать, что нужно докрутить. Такая работа по поручению правительства сейчас ведомствами развернута", - заключил он.

Инвестирование средств ФНБ

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца подготовить предложения по проектам для инвестирования средств ФНБ. Бюджетом на 2021-2023 годы ликвидная часть фонда к концу 2021 года предусматривается в размере 7,1% ВВП, 2022 года - 6,76% ВВП, 2023 года - 6,97% ВВП. По факту ликвидные активы ФНБ по итогам февраля составили 7,5% прогнозируемого ВВП, сократившись с 7,7% месяц назад. При сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей, говорил Путин.

В среду глава Минфина Антон Силуанов заявил, что вложение средств Фонда национального благосостояния в инвестиционные проекты может начаться уже в ближайшие месяцы, если уточненный макропрогноз покажет стабильное превышение ликвидных средств ФНБ установленной законодательно отметки в 7% ВВП на трехлетнем горизонте.

"Прогноз уже сейчас начинает Минэкономики уточнять, весенняя корректировка прогноза, думаю, позволит это сделать", - сказал он. Помимо уточнения макропрогноза, должен быть уточнен перечень инвестпроектов, после чего уже будет приниматься решение о вложениях. "Поручение по перечню есть, прогноз весной подкорректируем, соответственно, в первом полугодии может быть определён перечень проектов и начато финансирование", - отметил глава Минфина.

Сейчас в правительстве на рассмотрении находятся проект постановления и поправок в бюджетное законодательство, устанавливающие параметры инвестирования средств ФНБ в проекты при превышении ликвидными активами планки в 7% ВВП, однако, по словам Силуанова, вложения можно начать и в рамках действующих сейчас норм.

По оценкам Минфина, в течение трех лет из ФНБ может быть проинвестировано 1 трлн рублей. Среди потенциальных проектов Силуанов называл ВСМ Москва - Санкт-Петербург.