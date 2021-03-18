Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:07Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

Решетников счел, что существующая схема вложения денег ФНБ в проекты может не сработать

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Схема инвестиций в проекты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), согласованная ведомствами в прошлом году, может не заработать, в ближайшее время ведомства обсудят ее корректировку, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он напомнил, что порядок инвестирования из ФНБ активно обсуждался в начале прошлого года, "были споры и развилки", но к сентябрю сформировалось общее понимание, "на тот момент согласованное с Минфином".

"Но сейчас мы транслируем это понимание на текущую ситуацию и на те проекты, которые у нас сейчас есть, и мы не уверены, что предлагаемые решения реально позволят вовлечь средства ФНБ в стимулирование экономического развития", - сказал Решетников в ответ на вопрос, согласно ли Минэкономразвития с озвученными Минфином критериями (участие ФНБ в проекте - не более 25% от общего бюджета и не более 40% от заемных средств за счет всех источников).

Решетников при этом не уточнил, что именно Минэкономразвития считает нужным поменять.

ЭкономикаСилуанов рассказал о критерии для участия ФНБ в инвестпроектахЧитать подробнее

"Мы попросили время, достаточно короткое, на обсчеты по той схеме, которая сейчас согласована, на поддержку проектов, и в том случае, если мы поймем, что схема не до конца работает, на предложения по ее улучшению. Такие поручения нам даны, мы должны в течение двух недель в целом такие расчеты сделать", - сказал министр.

По его словам, набор проектов, которые могут претендовать на деньги ФНБ, "в принципе понятен". "Они касаются и в том числе вывоза (угля - ИФ), якутское есть у нас направление, очередная очередь "Восточного полигона", которая средствами не обеспечена (о такой возможности президент Владимир Путин говорил на совещании в начале марта - ИФ), у нас есть неплохие дорожные проекты крупные, у нас есть проекты инструмента по линии ВЭБа - фабрика проектного финансирования, там есть определенный набор проектов", - сказал министр, напомнив, что сейчас правительство также развивает новые инструменты финансирования - инфраструктурные, "зеленые", "вечные" облигации.

"Те подходы, которые сейчас предложены, смотрим, как применить к этим инструментам. Думаю, что если мы действительно хотим вовлечь средства ФНБ в стимулирование экономики, то, боюсь, что инструмент придется еще усовершенствовать. Мы с Минфином будем обсуждать, какие-то дополнительные еще нам консультации потребуются", - отметил глава Минэкономразвития.

Он добавил, что важно учитывать и влияние инвестирования средств ФНБ на макроэкономическую ситуацию. "График использования средств, сколько денег есть, какую часть их можно израсходовать, в каком режиме это можно сделать, потому что мы все понимаем, что принятие решений о выделении денег, о финансировании отдельного проекта - это еще далеко не реальное финансирование проекта. Нам очень важно видеть все графики, цепочки, эти все расчеты сделать. Мы сейчас реально, предметно на основе конкретных проектов обновляем расчеты, у нас будут финансовые модели, смотрим, как будет механизм работать, что нужно докрутить. Такая работа по поручению правительства сейчас ведомствами развернута", - заключил он.

Инвестирование средств ФНБ

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца подготовить предложения по проектам для инвестирования средств ФНБ. Бюджетом на 2021-2023 годы ликвидная часть фонда к концу 2021 года предусматривается в размере 7,1% ВВП, 2022 года - 6,76% ВВП, 2023 года - 6,97% ВВП. По факту ликвидные активы ФНБ по итогам февраля составили 7,5% прогнозируемого ВВП, сократившись с 7,7% месяц назад. При сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей, говорил Путин.

В среду глава Минфина Антон Силуанов заявил, что вложение средств Фонда национального благосостояния в инвестиционные проекты может начаться уже в ближайшие месяцы, если уточненный макропрогноз покажет стабильное превышение ликвидных средств ФНБ установленной законодательно отметки в 7% ВВП на трехлетнем горизонте.

"Прогноз уже сейчас начинает Минэкономики уточнять, весенняя корректировка прогноза, думаю, позволит это сделать", - сказал он. Помимо уточнения макропрогноза, должен быть уточнен перечень инвестпроектов, после чего уже будет приниматься решение о вложениях. "Поручение по перечню есть, прогноз весной подкорректируем, соответственно, в первом полугодии может быть определён перечень проектов и начато финансирование", - отметил глава Минфина.

Сейчас в правительстве на рассмотрении находятся проект постановления и поправок в бюджетное законодательство, устанавливающие параметры инвестирования средств ФНБ в проекты при превышении ликвидными активами планки в 7% ВВП, однако, по словам Силуанова, вложения можно начать и в рамках действующих сейчас норм.

По оценкам Минфина, в течение трех лет из ФНБ может быть проинвестировано 1 трлн рублей. Среди потенциальных проектов Силуанов называл ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

ФНБ Минфин РФ Минэкономразвития Максим Решетников

Новости по теме

Новости

Решетников допустил, что годовая инфляция в РФ уже достигла пика

Экономический кризис

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Минтруд сообщил о сокращении официальной безработицы с сентября почти вдвое

Споры с интернет-магазинами можно будет разрешить на портале госуслуг

Споры с интернет-магазинами можно будет разрешить на портале госуслуг

Росрыболовство не поверило предупреждению о сбоях в добыче сардин иваси

Росрыболовство не поверило предупреждению о сбоях в добыче сардин иваси

"Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ"

"Ростех" объединит "Сухой" и "МиГ"

Индекс Dow Jones впервые завершил торги выше 33000 пунктов

Индекс Dow Jones впервые завершил торги выше 33000 пунктов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');