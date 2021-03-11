РСХБ продал группе "Дамате" обязательства "Евродона" на 30 млрд рублей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) продал дочернюю компанию ООО "Ломан 2" группе компаний "Дамате". Об этом сообщает департамент общественных связей и маркетинговых коммуникаций банка.

Отмечается, что в ходе сделки "Дамате" получила требования по обязательствам ГК "Евродон", которые в 2020 году приобрел "Ломан 2". Задолженность составляет 30 млрд рублей.

"Мы уверены, что передача прав по обязательствам "Евродона" в пользу "Дамате" будет содействовать развитию отрасли и восстановлению деятельности высокотехнологичного, экспортноориентированного предприятия", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правления РСХБ Кирилла Лёвина.

Согласно пресс-релизу, на восстановление, развитие и формирование оборотного капитала комплекса по производству мяса индейки банк предоставит "Дамате" дополнительное финансирование.

В декабре 2016 года и весной 2017 года "Евродон" пережил две вспышки гриппа птиц, общий ущерб превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года, в рамках карантинных мер потребовалось уничтожить 200 тыс. птиц, что нанесло компании ущерб в 160 млн рублей. В августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". Во второй половине 2018 года руководство предприятиями "Евродона" фактически перешло к ВЭБу.

В настоящее время все предприятия ГК "Евродон" признаны судом несостоятельными.

В апреле 2020 года ВЭБ закрыл сделку по продаже РСХБ права требований по кредитам ГК "Евродон". Сумма сделки составила 6,2 млрд рублей. В мае РСХБ подписал с ГК "Дамате" договор об уступке группе прав требований по обязательствам "Донстара".

ГК "Дамате" взяла у РСХБ в аренду сроком на 1 год принадлежащий "Евродону" имущественный комплекс. В ноябре компания запустила завод по убою и переработке индейки в Ростовской области на площадях "Евродона".

ГК "Дамате" является ведущим производителем мяса индейки в РФ, занимается молочным животноводством, переработкой молока и производством баранины. География деятельности охватывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Северо-Кавказский федеральный округ.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Ломан 2" зарегистрировано в июле 2018 года. Основная сфера деятельности – разведение сельскохозяйственной птицы. Ранее 99% уставного капитала общества принадлежало 100%-ной "внучке" РСХБ – ООО "Торговый дом "Агроторг Тульский". По данным на 18 января 2021 года, 100% уставного капитала общества уже принадлежат ООО "АПК Дамате" (входит в ГК "Дамате").