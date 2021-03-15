Мобильный оператор ВТБ стал работать уже в шести регионах

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Мобильный оператор банка ВТБ "ВТБ Мобайл" с 15 марта начал работать в Калининградской и Волгоградской областях, сообщили в пресс-службе группы.

До сих пор оператор работал только в Москве, Петербурге и Московской и Ленинградской областях. К нему подключились около 300 000 абонентов. До конца 2021 года оператор планирует прийти еще в семь регионов.

В двух новых для себя регионах "ВТБ Мобайл" будет предоставлять услуги связи в том числе с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты, отметили в пресс-службе.

ВТБ запустил своего виртуального оператора связи в партнерстве с Tele2 в 2019 году. Другие крупные банки также развивают собственных MVNO-операторов. Сбербанк предоставляет услуги связи под брендом "СберМобайл", а TCS Group (головная компания Тинькофф банка) - "Тинькофф Мобайл". Все они работают на сетях Tele2.