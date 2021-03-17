"Интурист" оценил в пределах 8 млн число россиян, которые отдохнут за границей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В 2021 году отдохнуть за границей смогут около 7-8 млн россиян, это почти в четыре раза больше, чем в 2020 году, спрогнозировал гендиректор туроператора "Интурист" Виктор Тополкараев. Он огласил эти цифры на пресс-конференции на выставке MITT-2021.

В компании полагает, что в Турцию съездят около 6 млн россиян против 7 млн в 2019 году.

"И еще от 1,5 до 2 млн дадут все остальные направления - Кипр, Греция, Болгария, Тунис. К осени также вполне возможно открытие Египта", - сказал Тополкараев.

"Падение по сравнению с успешным 2019 годом составит 40-50%, но это все равно в 2-2,5 раза лучше, чем в 2020 году", - заметил он.

По данным погранслужбы ФСБ России, общее число поездок россиян за рубеж в 2020 году снизилось на 70%, до 14,1 млн, с целью туризма - на 80%, до 3,7 млн. В топ-5 популярных страны вошли Турция, Таиланд, ОАЭ, Германия и Италия. Почти все поездки россияне совершили в первом квартале года.