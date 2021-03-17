Рынок акций РФ упал к 1500п по индексу РТС на санкционных рисках

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду снижается из-за возросших санкционных опасений после заявлений президента США Джо Байдена о том, что "Россия заплатит" за вмешательство в выборы в США, а также на фоне внешних негативных сигналов перед итогами заседания Федрезерва США; индекс РТС откатился в район 1500 пунктов, индекс МосБиржи опускался к 3500 пунктам.

К 16:30 индекс МосБиржи составил 3521 пункта (-1,9%, минимум дня - 3503,54 пункта), индекс РТС - 1505,36 пункта (-3,1%, минимум сессии - 1496,94 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6%.

Доллар вырос до 73,7 рубля (+0,85 рубля), доходность 10-летних UST поднялась до 1,664% годовых (+2,5%).

В интервью телеканалу АВС в среду американский президент Джо Байден заявил, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы в США, воздержавшись от дополнительных комментариев. При этом Байден отметил, что с Москвой можно работать по темам, представляющим взаимный интерес, именно поэтому он решил продлить договор СНВ в январе.

В распространенном 16 марта докладе национальной разведки США содержалось утверждение о том, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Байдена и поддержать Дональда Трампа. В то же время, согласно докладу, "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано.

Новые санкции США против РФ, вероятно, будут касаться представителей российского руководства, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN. При этом, по информации телеканала, эти санкции могут быть введены уже на следующей неделе.

Тем временем, министерство торговли США с 18 марта введет новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия.

Подешевели расписки Ozon (-6%), акции "Сургутнефтегаза" (-4,2% и -0,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (-4,1%), "ММК" (-3,1%), Сбербанка (-3% и -2,4% "префы"), UC Rusal (-2,6%), "Газпром нефти" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,3%), "Газпрома" (-2,3%), "Роснефти" (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2%), "Норникеля" (-2%), "Интер РАО" (-2%), АФК "Система" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), "НЛМК" (-1,5%), "Северстали" (-1,5%), "Яндекса" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), расписки TCS Group (-1,3%), бумаги "Татнефти" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,7%), Polymetal (-0,4%), "МТС" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+1,1%), "Московской Биржи" (+0,2%).

По оценке экономиста по РФ и СНГ инвесткомпании "Ренессанс Капитал" Софьи Донец, последние новости о санкциях против РФ можно расценивать скорее как позитивный фактор, поскольку они должны принести некоторое облегчение участникам рынка в плане санкционных опасений. Это также соответствует базовому прогнозу - выводы в докладе нацразведки США оказались максимально мягкими.

Тот факт, что не было выявлено никаких кибератак, а также вмешательства в ключевые выборные процессы, вкупе с упоминанием "президента Путина" и "ряда российских правительственных организаций", подразумевает, что, скорее всего, санкции ограничатся индивидуальными ограничениями в отношении официальных лиц и госорганизаций.

Возможны и дополнительные санкции в связи с предполагаемым отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального, однако и они, скорее всего, будут носить индивидуальный и выборочный характер (коснутся отдельных чиновников и правительственных организаций) и не окажут существенного влияния на рынок, считает эксперт.

Агентство Bloomberg процитировало статью с интервью Байдена с критикой России, или, скорее, президента РФ Путина (интервью было записано еще во вторник, до выхода результатов доклада DNI публично). Несмотря на негативную реакцию рынка и очередное подтверждение того, что риторика Байдена относительно Кремля остается достаточно жесткой, этот новостной поток не меняет взгляда на возможные санкции, связанные со вмешательством в выборы. Ожидается, что рынок постепенно восстановится после первичной реакции, считает Донец.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть Brent в снижении протестировала поддержку $67,5 за баррель. Международное энергетическое агентство в среду повысило прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году на 100 тыс. б/с (до 5,5 млн б/с), но подчеркнуло сохранение высокого уровня глобальных запасов. От отчета Минэнерго США в среднем ждут данных об увеличении запасов "черного золота" на прошлой неделе почти на 3 млн баррелей, хотя оценки API были более оптимистичны и свидетельствовали о сокращении показателя.

Настроения на внешних рынках перед подведением итогов заседания ФРС стали более тревожными. С одной стороны, от регулятора ожидают оптимистичных прогнозов по экономике на текущий год, а с другой - возможных намеков на более ранее ужесточение денежно-кредитной политики в связи с инфляционными рисками и ростом доходностей гособлигаций. Любой негативный сигнал у рекордных вершин может быть воспринят как повод для фиксации прибыли.

Индексы МосБиржи и РТС откатились от достигнутых накануне годовых пиков и ускорили темпы нисходящего движения, которые подогревались коррекцией нефтяных котировок. Однако продажи на российском рынке выглядят несколько преувеличенными - судя по всему, инвесторы решили подстраховаться на случай ухудшения мирового аппетита к риску, считает Кожухова.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, доходности долгосрочных гособлигаций США поднялись до 12-месячных вершин, отражая угрозу всплеска инфляции и повышения ставок. На этом фоне инвесторы с опасением ждут итогов заседания ФРС, так как регулятору нелегко будет убедить рынки в том, что, несмотря на большие фискальные и монетарные стимулы, более быстрый рост экономики, политика регулятора еще длительное время останется неизменной при возрастающих инфляционных рисках и нестабильности долгового рынка.

Дополнительное давление на рублевые активы создало усиление санкционных угроз. В отчете американской разведки было заявлено, что российское правительство якобы вмешивалось в выборный процесс США в 2020 году. На этом фоне администрация американского президента уже на следующей неделе планирует объявить об антироссийских мерах. Тем не менее, пока не появятся очевидные признаки того, что эти санкции будут затрагивать отдельные сектора российской экономики или крупный бизнес, данный фактор носит, скорее, умеренный эмоциональный характер. Если новые меры, как и раньше, будут направлены только против отдельных лиц и небольших компаний, это воспримется участниками российского рынка как достаточно сильный драйвер последующего роста рублевых активов, считает Бабин.

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, риторика ФРС может задать вектор движения рынков акций на ближайшее время: мягкая риторика усилит reflation trade и будет стимулировать рост акций циклических компаний, тогда как любые заявления о смягчении инфляционных опасений могут вызвать аппетит к историям роста, включая акции технологических компаний.

Эксперты банка "Санкт-Петербург" полагают, что американский регулятор не пойдет на изменения в денежно-кредитной политике, поэтому в центре внимания будут находиться комментарии ФРС относительно роста доходностей и инфляционных ожиданий. Опрос от Bank of America показал, что впервые с февраля 2020 года коронавирус уступил роль главного рыночного риска. Так, 43% опрошенных отметили, что преодоление доходности 10-летних UST уровня в 2% годовых вызовет коррекцию на рынке акций более чем на 10%. А доля инвесторов, ожидающих более высокую инфляцию в течение ближайших 12 месяцев, увеличилась на 7% за месяц и достигла 93%. Опрос также показал самый большой уровень оптимизма на товарных рынках более чем за 20 лет.

Заседание ФРС, таким образом, будет переломным для рыночных настроений - от заявлений регулятора относительно инфляции и доходностей будет зависеть масштаб реакции рынка. Вероятно, что регулятор продолжит свою риторику, связывая рост доходностей с высокими темпами восстановления экономики и преуменьшая инфляционные риски. Более того, ФРС в очередной раз отметит, что при сильном росте цен у регулятора есть все инструменты для борьбы с инфляцией. Помимо основных итогов заседания, стоит обратить внимание на пресс-конференцию Пауэлла, обновленный макроэкономический прогноз и "dot plot" - точечный график персональных ожиданий членов совета директоров, так как пока только один человек ожидает повышения ставки в следующем году. Также рынки ждут продления послаблений для банков в части коэффициента SLR, отмена которых в конце месяца может привести к продаже казначейских облигаций и давлению на доходности.

Давление на нефть продолжает оказывать отказ европейских стран от использования вакцины AstraZeneca, что снижает перспективы восстановления спроса. В то же время краткосрочно котировки поддерживают неожиданные данные о запасах нефти в США от Американского института нефти (API). В среду, помимо традиционных данных Минэнерго США о запасах сырья, будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства с обновленными прогнозами по спросу и предложению, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

В среду в Азии индексы слабо просели (японский Nikkei 225, китайский Shanghai Composite потеряли менее 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,02%), проседают Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,02-0,6%) и США (индекс S&P 500 на старте торгов просел на 0,6%) в ожидании итогов мартовского заседания Федрезерва.

Трейдеры ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции, отмечает CNBC. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая состоится вечером в среду.

Аналитики прогнозируют, что Федрезерв, вероятно, отметит улучшение перспектив американской экономики, но подчеркнет, что пока слишком рано менять планы в отношении базовой процентной ставки, а также объемов выкупа облигаций.

По данным Минторга США, число новостроек в стране в феврале упало на 10,3% - до 1,421 млн домов (минимум за полгода), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал снижение показателя до 1,56 млн, сообщает Trading Economics.

Нефть в среду снижается после утреннего роста на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,25 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:30 МСК составила $67,81 за баррель (-0,9% и -0,7% во вторник), апрельская цена WTI - $64,34 за баррель (-0,7% и -0,9% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 марта, уменьшились на 1,047 млн баррелей после роста на 12,792 млн баррелей в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов на 2,715 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

Тем временем инвесторы испытывают беспокойство относительно перспектив спроса в Европе в связи с медленными темпами вакцинации от коронавируса. Целый ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (-6,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-5%), "Трубной металлургической компании" (-3,4%), "М.Видео" (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (+28,1%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+6,6%), ПАО "Белуга групп" (+6,3%), ПАО "Русская аквакультура" (+5%), ПАО "Наука-Связь" (+3,1%), ГДР "Лента" (+3,1%), акции "Квадры" (+2,4%), GDR X5 Retail (+2,3%), МКФ "Красный Октябрь" (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 составил 93,25 млрд рублей (из них 20,341 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,327 млрд рублей - на акции "Норникеля" и 10,134 млрд рублей - на акции "Газпрома").