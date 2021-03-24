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Минсельхоз не ждет дефицита сахара на российском рынке

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита сахара нет и не будет, заявил Минсельхоз.

"В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка, - говорится в сообщении. - При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями".

Сохранить стабильность удастся за счет расширения посевных площадей под сахарную свеклу, за счет новых мер поддержки, в том числе возмещения затрат на производство и продажу сахара и льготных кредитов на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования, считают в министерстве.

22 марта стало известно, что правительство поручило Минсельхозу, ФАС и Минпромторгу провести консультации с бизнесом о возможности продлить соглашения о фиксации цен на сахар до июня, а на подсолнечное масло - до октября. В тот же день сотрудники трех ритейлеров сообщили "Ведомостям" о том, что сахарные заводы уже перестали в полной мере удовлетворять их заявки на поставку сахара по фиксированным ценам.

Кроме того, правительство может предоставить производителям сахара субсидии на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на 1 кг при условии отгрузки продукции только в розницу и сохранения отпускных цен. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить около 3 млрд рублей.

В рамках мер таможенно-тарифного регулирования ЕЭК прорабатывает вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара с 15 мая по 31 августа в объеме не более 350 тыс. тонн.

Кроме того, ведомствам поручено до 25 марта представить помесячный график (на шесть месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием объемов и стоимости за 1 кг.

Минсельхоз ЕЭК ФАС Минпромторг

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