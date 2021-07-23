Суд отказал миноритариям "Уралкалия" во взыскании убытков от выкупа их акций

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пермского края отказал бывшим миноритариям "Уралкалия" во взыскании убытков от выкупа акций по цене, которую они сочли заниженной, следует из материалов суда.

Весной 2020 года фонд Index Ventures Limited (новое название - Amplum Ventures) и несколько физлиц обратились в суд с требованием взыскать с крупнейшего на тот момент акционера "Уралкалия", кипрской Rinsoco Trading, убытки от выкупа акций в рамках squeeze out. Общая сумма требований истцов составляет почти 300 млн рублей.

Rinsoco осенью 2019 года провела принудительный выкуп акций "Уралкалия" у миноритариев (в свободном обращении на тот момент было около 3% обыкновенных акций). Выкуп осуществлялся по цене 120 рублей за бумагу (с премией в 37,5% к определенной оценщиком рыночной стоимости акций).

Истцы сочли цену выкупа заниженной. По их оценкам, справедливая рыночная стоимость акций "Уралкалия" в рамках squeeze out находилась в диапазоне от 165 до 324 рублей за штуку. Также экс-миноритарии указывали, что была нарушена сама процедура выкупа: акционеры не получили окончательной части отчета оценщика, то есть от них была скрыта информация о методике проведения оценки стоимости акций.

После выставления оферты Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) направила в ЦБ письмо, в котором обращала внимание регулятора на возможное искусственное занижение цены выкупа. АПИ указывала, что перед запуском процедуры squeeze out компания Rinsoco Trading сначала продала "дочке" Сбербанка - "Сбербанк Инвестиции", а затем выкупила обратно 10,18% обыкновенных акций калийной компании через механизм обязательного предложения (по цене 89,3 рубля за бумагу). Исполнительный директор АПИ Александр Шевчук тогда оценивал, что даже при консервативном подходе справедливая цена выкупа акций "Уралкалия" находится в диапазоне от 230 до более 300 рублей за бумагу. Однако, по его словам, обращения в ЦБ не давали прямого эффекта: регулятор рекомендует обращаться в суд, так как сам он может оценивать только соблюдение формальных требований при выставлении оферты.

Суд, рассмотрев иск экс-миноритариев "Уралкалия", пришел к выводу, что цена выкупа в 120 рублей за акцию соответствует требованиям закона "Об акционерных обществах". Доводы о несоблюдении процедуры выкупа акций были отклонены как необоснованные.

Отказав истцам в требованиях, суд также постановил взыскать с них в пользу Rinsoco Trading расходов на проведение судебной экспертизы стоимости акций (проводилась в рамках рассмотрения иска экспертами "Бюро судебных экспертиз и независимой оценки").

Однако экс-миноритариям и АПИ удалось привлечь внимание Центробанка к кейсу с принудительным выкупом бумаг "Уралкалия". Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в начале июля заявил, что регулятор "хотел бы внимательно рассмотреть кейс "Уралкалия", так как в нем "достаточно много дефектов корпоративного управления".

Rinsoco Trading, бенефициаром которой является Дмитрий Лобяк, в начале 2021 года вышла из капитала "Уралкалия". В результате ряда сделок "Уралхим" Дмитрия Мазепина консолидировал 100% "Уралкалия" (с учетом казначейских акций).