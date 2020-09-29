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Коронавирус помог "Газпрому" выгодно продать сочинский "Пик Отель"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Закрытие границ из-за пандемии коронавируса и обращение российских туристов к российским курортам помогло "Газпрому" выгодно продать непрофильный актив - "Пик Отель" в Красной поляне, реализацией которого монополия занималась с 2017 года.

Первоначально отель был выставлен на продажу за 1,1 млрд рублей. После нескольких неудачных попыток цена снизилась до 603 млн рублей. Но на аукционе 29 сентября, на которые заявилось 14 претендентов, лот ушел с торгов за 1,308 млрд руб. с НДС, сообщило управление информации "Газпрома".

"Сегодня по итогам торгов определен покупатель крупного непрофильного актива "Газпрома" - гостиничного комплекса "Пик Отель". Предложенная победителем цена - 1,308 млрд руб. с НДС - более чем в два раза превысила начальную (603,1 млн руб. с НДС). Участие в торгах принимали 14 претендентов", - пишет компания.

"Пик Отель" расположен у подножия Кавказского хребта на высоте 540 метров над уровнем моря в Красной поляне, соответствует категории "четыре звезды". Комплекс расположен в 10 минутах езды от канатных дорог и горнолыжных склонов Красной поляны на площади 4,65 гектара. Комплекс включает в себя два гостиничных корпуса с общим фондом 94 номера, гостиницу на 12 номеров, пять вилл общей площадью 1,6 тыс. кв. м, семь коттеджей общей площадью 1,1 тыс. кв. м и объекты инфраструктуры: банный комплекс, бассейн, спортивные и детские площадки, вспомогательные сооружения.

На территории ГК "Пик Отель" также размещены собственные цеха для полного цикла приготовления пищи (горячий, холодный, доготовочный, кондитерский и другие) и рабочая столовая. Все объекты планируется реализовать единым лотом.

Земельные участки, на которых расположены здания и сооружения, принадлежат ПАО "Газпром" на праве долгосрочной аренды до 1 января 2047 года.

Газпром Пик Отель Сочи коронавирус

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