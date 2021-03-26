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Минпромторг посчитал нецелесообразным регулирование цен на пластмассы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министерство промышленности и торговли выступает против регулирования цен на пластмассы в России.

"Вы знаете, если мы будем регулировать все цены, то нужно возрождать госплан. Есть для этого в первую очередь ФАС, которая отслеживает уровень превышения тех параметров, которые на рынке меняются в зависимости от конъюнктуры рынка. По продуктам питания мы вынуждены были принять временное и непопулярное решение, но тиражировать его, мы считаем, нецелесообразно. При этом если возникают какие-то серьезные ситуации, конечно, мы собираем отраслевиков – и производителей сырья, и потребителей", - сообщил глава министерства Денис Мантуров журналистам в пятницу.

Как сообщалось, Союз переработчиков пластмасс подготовил обращение в правительство РФ с просьбой принять меры по сдерживанию роста цен на базовое сырье. В союзе отмечают "беспрецедентный рост цен" и утверждают, что стоимость полимерного сырья на российском рынке ежемесячно бьет рекорды. По отдельным позициям по сравнению с началом 2021 года пройден рубеж роста в 30%.

В сложившейся ситуации переработчики полипропилена и полиамида-6 вынуждены повышать цены на продукцию для потребителей – производителей изделий из пластмасс, подчеркивали в союзе. Организация привела информацию торгового дома "Полипластик", согласно которой компания увеличила стоимость своей продукции на основе полипропилена на 11%, а на основе полиамида-6 – на 9%. В компании не исключили, что им придется поднимать цены снова.

В организации предупреждают, что рост цен на базовое сырье неизбежно приводит к удорожанию конечного продукта: так, в феврале предприятия пищевой промышленности заявили о том, что из-за повышения стоимости упаковки на 10-15% продукты в магазинах могут еще вырасти в цене.

В пресс-службе Минпромторга "Интерфаксу" ранее сообщали, что получали в начале февраля обращения компаний-производителей пластиковой упаковки о росте стоимости сырья – базовых полимеров для производства упаковочных материалов. "Данные обращения перенаправлены в ФАС России", - сообщили в министерстве.

Минпромторг

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