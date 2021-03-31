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Moody's не увидело риска оттока ликвидности из банков РФ при введении цифрового рубля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Отток ликвидности из банковского сектора РФ в случае введения цифрового рубля, если и возникнет, то будет незначительным и будет компенсирован Банком России, считает вице-президент - старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова.

"По большому счету, Центральный банк в принципе не заинтересован в этом оттоке. Если будет действительно какое-то негативное влияние на ликвидность банковского сектора из-за введения цифрового рубля, то Банк России, как кредитор последней инстанции, будет вынужден закрывать этот эффект какими-то компенсирующими мерами", - сообщила Ульянова журналистам в среду.

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"Полагаю, что проект по цифровому рублю ни в коей мере не ставит своей целью перетянуть часть ликвидности из банков в Центральный банк. Если такой побочный эффект и будет, он будет незначителен и будет абсолютно точно компенсирован", - добавила она.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято.

ЦБ до 1 июня 2021 года планирует обсудить концепцию цифрового рубля с рынком, затем приступит к его тестированию. До конца 2021 года регулятор планирует сделать прототип, который в начале 2022 года начнет тестировать.

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Банковское сообщество ранее указывало на ряд возможных негативных последствий для их деятельности от внедрения цифрового рубля, оценивало эти риски как высокие и острой необходимости в быстром запуске этого проекта не увидело. Такой результат показал опрос участников Ассоциации банков России (Ассоциации "Россия").

До этого крупнейший российский банк также отметил возможные риски. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в декабре 2020 года заявил, что спустя три года после запуска цифрового рубля в него могут быть переведены порядка 2-4 трлн рублей, соответственно, эти же средства перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге приведет к дефициту ликвидности и как следствие к росту ставок. Отток ликвидности в 2-4 трлн рублей, по мнению Сбербанка, может привести к структурному дефициту ликвидности в размере до 2 трлн рублей, ставки межбанковского рынка заимствований превысят ключевую в среднем на 20 базисных пунктов.

Moody's Россия

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