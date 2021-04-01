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Продажи алкоголя на аукционах Sotheby`s упали на 22% в 2020 году

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Продажи вин и крепких алкогольных напитков на аукционах Sotheby`s по итогам 2020 года упали на 22% – до $92 млн против $118 млн годом ранее.

Количество онлайн-аукционов в прошлом году увеличилось до 20 по сравнению всего с шестью в 2019 году, а число "живых" торгов не изменилось – 21, сообщается в отчете аукционного дома.

При этом объем продаж в рамках онлайн-заявок (как на онлайн, так и на живых аукционах) увеличился до $60 млн с $28 млн в 2019 году.

В 2020 году на Азию пришлась наибольшая сумма сделок – 73%.

В число наиболее дорогих лотов, проданных в минувшем году, вошли виски Karuizawa 52-летней выдержки (свыше $435 тыс.) и 62-летний виски Dalmore (почти $324,5 тыс.), а также одна из старейших в мире бутылок французского коньяка Gautier 1762 года ($144,5 тыс.).

На крепкий алкоголь пришлось 19% аукционных и розничных продаж Sotheby's в прошлом году по сравнению всего с 1% в 2016 году и 13% в 2019 году. Этот рост отражает повышение интереса покупателей к данному виду алкогольных напитков и растущее внимание к данному сектору со стороны аукционного дома, который нанял двух специалистов и сейчас ищет третьего, отмечает MarketWatch.

Sotheby`s

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