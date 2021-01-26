РФПИ станет управляющим "Фонда фондов", который запустят в феврале
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий ("фонд фондов") будет запущен в феврале, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам проведенного им совещания с участием представителей крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и РСПП.
Среди компаний, подписавших соглашения об участии в фонде, перечислены корпорация "АЕОН" Романа Троценко, группа ЕСН Григория Березкина, "Интеррос" Владимира Потанина, ПАО "Полюс", "Ренова" Виктора Вексельберга, ПАО "ТМК", "Синара" Дмитрия Пумпянского, ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина, "Уралкалий", ПАО "ФосАгро".
Список проектов фонда формируется его участниками на основе наработанных экспертиз в разных отраслях экономики, говорится в сообщении. Моделью функционирования выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками.
РФПИ будет выполнять функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества, отмечается в сообщении.
Завершение формальных процедур и запуск фонда ожидается в середине февраля, сообщил на совещании гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Идея создания "Фонда фондов" обсуждалась в марте 2020 года на встрече президента РФ Владимира Путина с инвесторами. Тогда основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий заявил, что в России нужно создавать "так называемые "фонды фондов", когда госкорпорации и стратеги и, может быть, пенсионные фонды и страховые компании, как это делается в целом мире и в других странах, станут создателями этих фондов, а уже эти фонды фондов будут вкладывать деньги в специализированные венчурные фонды, направленные по направлениям". По итогам совещания Путин поручил правительству вместе с ЦБ и РФПИ "представить предложения по созданию механизмов, позволяющих увеличить объем инвестиций госкорпораций и компаний с госучастием в венчурные фонды, в том числе за счет возможного инвестирования средств специализированным фондом в иные венчурные фонды, а также по возможности создания совместных венчурных фондов".
Тогда же, в марте, гендиректор и один из основных бенефициаров "ФосАгро" Андрей Гурьев на бюро правления РСПП заявил, что считает создание "фонда фондов" интересным, "и не только венчурных, но и больших инфраструктурных, где государство могло бы выступать с большим плечом, но при этом нас привлекать под хорошую ставку, давая некие гарантии".