РФПИ станет управляющим "Фонда фондов", который запустят в феврале

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий ("фонд фондов") будет запущен в феврале, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам проведенного им совещания с участием представителей крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и РСПП.

Среди компаний, подписавших соглашения об участии в фонде, перечислены корпорация "АЕОН" Романа Троценко, группа ЕСН Григория Березкина, "Интеррос" Владимира Потанина, ПАО "Полюс", "Ренова" Виктора Вексельберга, ПАО "ТМК", "Синара" Дмитрия Пумпянского, ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина, "Уралкалий", ПАО "ФосАгро".

Список проектов фонда формируется его участниками на основе наработанных экспертиз в разных отраслях экономики, говорится в сообщении. Моделью функционирования выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками.

РФПИ будет выполнять функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества, отмечается в сообщении.

Завершение формальных процедур и запуск фонда ожидается в середине февраля, сообщил на совещании гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.