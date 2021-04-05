Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне проседающей нефти и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,1-0,2%, при этом подросли бумаги "М.Видео" на новостях о дивидендах.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3553,97 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1464,13 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 76,5 рубля (-0,05 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,718% годовых (+2,3%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали расписки Ozon (+1%), акции "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +1,6% "префы"), расписки TCS Group (+0,8%), бумаги "Газпром нефти" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), банка ВТБ (+0,5%), Московской биржи (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Совет директоров "Норникеля" 9 апреля рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по результатам 2020 года и другие вопросы подготовки годового собрания акционеров, говорится в сообщении компании.

Совет директоров группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") (+1,8%, до 735,9 рубля) рекомендовал акционерам распределить всю чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 4,935 млрд рублей на выплату дивидендов. Также совет директоров рекомендовал направить на дивиденды 1,896 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Таким образом, общие выплаты за 2020 год могут составить 6,831 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выплаты на акцию могут составить 38 рублей.

Совет директоров ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,04%) рекомендует выплатить финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 22,51 рубля на акцию на общую сумму почти 14,9 млрд рублей, сообщила компания. Еще 22,92 рубля на акцию компания может выплатить по итогам I квартала текущего года - на 15,1 млрд рублей. Вместе с финальными дивидендами за 2020 год это составит около 30 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (и финальных за 2020 год, и за I квартал текущего года), рекомендовано установить 17 мая.

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник слабо негативный. Нефть дешевеет, азиатские рынки растут, но большинство площадок остается закрытыми. Сильные данные по рынку труда в США напоминают о том, что ФРС может столкнуться с необходимостью пересмотра текущей денежной политики в обозримом будущем. Утром в понедельник можно ожидать незначительного изменения российских индексов.

Нефть в конце прошлой недели выросла на фоне оптимистичных заявлений ОПЕК+ по поводу восстановления спроса. Однако оптимизм этот носит сдержанный характер. На рынке также говорят о сокращении потенциала роста котировок из-за влияния США на Саудовскую Аравию. Перед заседанием ОПЕК+ состоялась беседа министров энергетики Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, в которой американская сторона настаивала на обеспечении более комфортных условий восстановления глобальной экономики.

Кроме того, на текущей неделе состоятся неофициальные переговоры представителей Вашингтона и Тегерана по поводу режима санкций, которые были возобновлены при администрации Дональда Трампа. Впрочем, Иран отвергает какие-либо предложения о постепенном снятии возобновленных санкций в обмен на свои очередные шаги по сокращению потенциала разработки ядерного оружия. Соответственно, смягчение санкционного режима может состояться в неопределенном далеком будущем, полагает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, инвесторы продолжают следить за динамикой инфляционных ожиданий в США и доходностями американских казначейских облигаций. Новый план президента Джо Байдена не дал поводов для ухудшения ожиданий - инвестиции в размере $2,25 трлн рассчитаны на 8 лет, что приведет к постепенному притоку дополнительных средств в экономику и не окажет существенного влияния на инфляцию. В результате он не будет способствовать более раннему ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. Подобные оценки в конце прошедшей недели способствовали отступлению доходностей американских облигаций от максимальных значений, показывая снижение опасений инвесторов.

Ситуация с коронавирусом

Также рынки продолжают следить за ситуацией с коронавирусом. Опасения продолжает вызывать ситуация в Европе, где в связи с началом третьей волны пандемии правительства ведущих стран вынуждены вводить дополнительные карантинные ограничения для сдерживания распространения инфекции. Так, на прошедшей неделе на подобный шаг вынуждены были пойти правительства Франции и Италии. Рост темпов заболеваемости в Европе проходит на фоне слабой динамики вакцинации в регионе, что не добавляет рынкам оптимизма. В результате инвесторы пересматривают в сторону уменьшения свои ожидания по темпам восстановления экономики европейских стран и, соответственно, мировой, что оказывает давление на товарные и фондовые рынки. При этом инвесторы позитивно оценивают активизацию процесса вакцинации в Штатах, что способствует росту интереса инвесторов к рисковым активам.

Утром в понедельник настроения на мировых рынках противоречивые. В Азии, в отсутствие торгов в Китае, основные площадки демонстрируют рост, за исключением снижающейся Индии на фоне новых максимумов в темпах заболеваемости коронавирусом.

В начале торгов на МосБирже возможно преобладание покупок российских акций, что позволит индексу МосБиржи подняться выше 3560 пунктов. Далее рынок перейдет в боковое движение на фоне отсутствия торгов на европейских площадках. Ближе к концу сессии возможна активизация игроков на фоне возвращения американских инвесторов после длинных выходных. При этом индекс МосБиржи во второй половине дня попытается сделать еще один шаг в сторону исторических максимумов, установленных в середине марта чуть выше 3600 пунктов, считает Зварич.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа ИГ "Универ-Капитал" Елена Шишкина, фондовые рынки в пятницу в Америке и Европе были закрыты перед Пасхой, однако департамент труда США выпустил данные по занятости - число рабочих мест в стране в марте увеличилось на максимальные за последние 7 месяцев 916 тыс., а уровень безработицы сократился до 6%. Доходность 10-летних казначейский облигаций США подросла в понедельник до 1,718%, однако она остается ниже 14-месячного максимума 1,776%, достигнутого в минувший вторник. Доходность выросла из-за положительной экономической перспективы, чем помогло представление плана президента Байдена по расходам на инфраструктуру объемом $2,3 трлн, и ускорение распространения вакцин от COVID-19. Наступившая неделя ожидается относительно спокойной на события.

В США в пятницу биржи акций были закрыты. В Азии в понедельник вырос японский Nikkei 225 (+0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, рассчитываемый Jibun Bank, в марте вырос до максимальных с января 2020 года 48,3 пункта с 46,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные. Предварительно сообщалось о росте показателя до 46,5 пункта.

Мартовское значение сводного PMI Японии было пересмотрено до 49,9 пункта с 48,3 пункта. Это также максимум с января 2020 года. В феврале показатель составлял 48,2 пункта.

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками, биржи Гонконга и материкового Китая также закрыты (праздник поминовения усопших Цинмин).

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются после длинных выходных - в пятницу нефтяные площадки были закрыты по случаю пасхальных праздников; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня закрытия торгов четверга. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $64,02 за баррель (-1,3% и +3,4% в четверг), майская цена WTI - $60,71 за баррель (-1,2% и +3,9% в четверг).

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Решения ОПЕК+ были восприняты рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики.