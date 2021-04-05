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Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 апреля по 7 мая направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 185,7 млрд рублей, сообщило ведомство.

Объем ежедневных покупок составит эквивалент 8,4 млрд рублей.

Таким образом, объемы в апреле превзойдут максимум с начала возврата Минфина к покупкам в январе этого года, который был зафиксирован в марте - 148,1 млрд рублей. Дневной объем также будет максимальным (в марте было 6,7 млрд руб.).

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле в размере 212,6 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема этих доходов по итогам марта составило минус 26,9 млрд рублей.

С апреля операции по покупке валюты, сообщил Минфин, будут проводиться по обновленной валютной структуре. Виды валют, которые могут приобретаться в рамках бюджетного правила, соответствуют валютной структуре средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которая была изменена в феврале. Так, в нормативную валютную структуру средств фонда были включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%.

Начиная с апреля 2021 года операции по покупке иностранной валюты в пределах дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета будут проводиться по обновленной валютной структуре в соответствии с постановлениями правительства от 17 сентября 2013 года N816 "Об осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета в части покупки (продажи) иностранной валюты" (в редакции от 02.03.2021). Конверсия средств будет происходить на счетах по учету средств федерального бюджета, открытых Федеральному казначейству в ЦБ РФ.

Механизм бюджетных правил предусматривает покупку валюты на рынке при превышении цены нефти базовой отметки (в 2020 году - $42,4, в 2021 году - $43,25) и продажу в случае падения ниже этой отметки.

Минфин начал продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 апреля 2020 года в связи с серьезным падением цены на нефть в результате снижения спроса в связи с коронавирусом, а также отказа России в марте присоединиться к новому соглашению ОПЕК+ и ответного решения Саудовской Аравии увеличить добычу, дав покупателям скидки. Сначала Банк России с 10 марта начал упреждающую продажу валюты, а затем начались регулярные продажи из ФНБ.

До 12 мая объем продаж был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая он взлетел до 193,1 млрд рублей (11,4 млрд рублей в день), с 5 июня установил рекорд в 203,7 млрд рублей (10,2 млрд рублей), с 8 июля составлял уже 125,6 млрд рублей (5,7 млрд рублей), затем продолжил снижаться - до 64,9 млрд рублей (3,1 млрд рублей) с 7 августа, 54 млрд рублей (2,5 млрд рублей) с 7 сентября. В октябре объем продаж вновь подскочил - до 126,9 млрд рублей (5,8 млрд рублей), с 9 ноября упал в 2 раза - до 50,1 млрд рублей (2,5 млрд рублей), с 7 декабря остался на прежнем уровне - 50,8 млрд рублей (2,2 млрд рублей).

Минфин РФ

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